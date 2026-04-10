В УАФ близки к принятию сенсационного решения по сборной Украины
Украинская команда впервые за долгое время может провести сборы в Украине
Летом сборная Украины проведет сборы, в рамках которых будут сыграны товарищеские матчи с другими национальными командами.
По данным ТаТоТаке, руководство Украинской ассоциации футбола всерьез рассматривает вариант проведения следующих сборов национальной команды в Украине. Речь идет о подготовке к июньским товарищеским матчам, один из которых, вероятно, состоится против Дании.
В случае реализации этих планов базой для сборной может стать пятизвездочный рекреационный комплекс Emily Resort.
Последний полноценный сбор сборной Украины как раз в Украине был в 2021 году.
Ранее появилась информация, что в УАФ рассматривается кандидатура Виталия Пономарева на должность главного тренера сборной Украины.
Тренер разочаровался в своих игроках
Рассматривается кандидатура Мирона Маркевича
Гравців в Україну пустять, але потім деяких можуть не випустити через порушення правил військового обліку
Пономарьов - ви серйозно? Це журналісти розглядають і фантазують. Розумні люди кажуть не слухати ту ЗМІючу братію і обирати тренера професійним людям, а не цим...