В УАФ близки к принятию сенсационного решения по сборной Украины

Летом сборная Украины проведет сборы, в рамках которых будут сыграны товарищеские матчи с другими национальными командами.

По данным ТаТоТаке, руководство Украинской ассоциации футбола всерьез рассматривает вариант проведения следующих сборов национальной команды в Украине. Речь идет о подготовке к июньским товарищеским матчам, один из которых, вероятно, состоится против Дании.

В случае реализации этих планов базой для сборной может стать пятизвездочный рекреационный комплекс Emily Resort.

Последний полноценный сбор сборной Украины как раз в Украине был в 2021 году.

Ранее появилась информация, что в УАФ рассматривается кандидатура Виталия Пономарева на должность главного тренера сборной Украины.