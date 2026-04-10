Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В УАФ близки к принятию сенсационного решения по сборной Украины
10 апреля 2026, 09:43 | Обновлено 10 апреля 2026, 09:48
2474
В УАФ близки к принятию сенсационного решения по сборной Украины

Украинская команда впервые за долгое время может провести сборы в Украине

10 апреля 2026, 09:43 | Обновлено 10 апреля 2026, 09:48
2474
5 Comments
В УАФ близки к принятию сенсационного решения по сборной Украины
Летом сборная Украины проведет сборы, в рамках которых будут сыграны товарищеские матчи с другими национальными командами.

По данным ТаТоТаке, руководство Украинской ассоциации футбола всерьез рассматривает вариант проведения следующих сборов национальной команды в Украине. Речь идет о подготовке к июньским товарищеским матчам, один из которых, вероятно, состоится против Дании.

В случае реализации этих планов базой для сборной может стать пятизвездочный рекреационный комплекс Emily Resort.

Последний полноценный сбор сборной Украины как раз в Украине был в 2021 году.

Ранее появилась информация, что в УАФ рассматривается кандидатура Виталия Пономарева на должность главного тренера сборной Украины.

По теме:
Андрей ЯРМОЛЕНКО – о поражении от Карпат и возвращении в сборную Украины
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Скандал в УПЛ: Динамо – Карпаты. Судьи объяснили, почему отменили гол
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Футбол | 10 апреля 2026, 07:37 2
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»

Тренер разочаровался в своих игроках

Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Футбол | 09 апреля 2026, 09:10 7
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко

Рассматривается кандидатура Мирона Маркевича

Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Футбол | 10.04.2026, 06:23
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 09.04.2026, 11:11
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Коуч АЗ объяснил фиаско против Шахтера в Лиге конференций
Футбол | 10.04.2026, 08:53
Коуч АЗ объяснил фиаско против Шахтера в Лиге конференций
Коуч АЗ объяснил фиаско против Шахтера в Лиге конференций
Подивився в гуглі на цей елітний комплекс. Він розташований між Львовом та Винниками на березі Винниківського (кол. Комсомольського) озера. Колись місце відпочинку і купання для львівʼян, тепер його повністю забудували готельним комплексом і одягли в бетон! Колись, коли я жив у Львові, я ходив з Медової Печери через ліс і виходив до очеретів цього озера, а потім піднимався вгору на Чортові скелі. Теперь це місце закрите і забудовано, напевно, власником Руху, бо там відмічена їхня база тренування. В цивілізованих країнах заборонено закривати прохід до водойм, навіть елітне житло біля берегу не має займати частину підходу до води. Навіть в Туреччині так, і в найелітніших готелях на 1 лінії пляжі відкриті для громадян. А у нас можливо все. Ось такі навколофутбольні невтішні роздуми. Ну то яка країна, такий і футбол. 
Насмішили, більшість легіонерів не приїде.
Гравців в Україну пустять, але потім деяких можуть не випустити через порушення правил військового обліку
Новина - сенсація
Пономарьов - ви серйозно? Це журналісти розглядають і фантазують. Розумні люди кажуть не слухати ту ЗМІючу братію і обирати тренера професійним людям, а не цим...
Популярные новости
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
09.04.2026, 03:22 1
Бокс
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 131
Футбол
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 25
Футбол
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 49
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
09.04.2026, 02:42
Бокс
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
09.04.2026, 05:02
Бокс
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
09.04.2026, 08:09 4
Футбол
