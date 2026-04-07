Для сборной Украины нашли замену Реброву. Козловский окажет влияние на УАФ

Контракт главного тренера сборной Украины Сергея Реброва истекает уже этим летом, из-за чего его будущее в национальной команде остается неопределенным.

По информации источников, одним из кандидатов на замену рассматривается Виталий Пономарев. В то же время важную роль в продвижении этой кандидатуры может сыграть президент «Руха» Львов Григорий Козловский, который имеет тесные связи с тренером еще со времен их совместной работы в клубе.

Сообщается, что Козловский поддерживает назначение Пономарева и считает его перспективным вариантом для сборной Украины.