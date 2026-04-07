  4. Для сборной Украины нашли замену Реброву. Козловский окажет влияние на УАФ
07 апреля 2026, 23:00
Для сборной Украины нашли замену Реброву. Козловский окажет влияние на УАФ

Команду может возглавить Пономарев

Контракт главного тренера сборной Украины Сергея Реброва истекает уже этим летом, из-за чего его будущее в национальной команде остается неопределенным.

По информации источников, одним из кандидатов на замену рассматривается Виталий Пономарев. В то же время важную роль в продвижении этой кандидатуры может сыграть президент «Руха» Львов Григорий Козловский, который имеет тесные связи с тренером еще со времен их совместной работы в клубе.

Сообщается, что Козловский поддерживает назначение Пономарева и считает его перспективным вариантом для сборной Украины.

По теме:
Кандидат на замену Реброву: «Контакт был – и из Украины, и из-за границы»
УАФ выступила с официальным заявлением. Ушел легендарный тренер...
Александр КАМЕНСКИЙ: «На душе определенное отчаяние»
Сергей Ребров сборная Украины по футболу отставка назначение тренера новый тренер сборной Украины Украинская ассоциация футбола ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Григорий Козловский
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
Слот рассказал, выйдет ли Исак в стартовом состав на матч с ПСЖ
Футбол | 07 апреля 2026, 22:42 0
Слот рассказал, выйдет ли Исак в стартовом состав на матч с ПСЖ
Слот рассказал, выйдет ли Исак в стартовом состав на матч с ПСЖ

Швед восстановился от травмы

Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Футбол | 07 апреля 2026, 10:12 3
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя

Луиш Фигу имеет слабость

Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Футбол | 07.04.2026, 16:00
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 07.04.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
Бокс | 07.04.2026, 04:22
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
Вроде же не 1 апреля такую дичь постить
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 5
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 14
Футбол
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
