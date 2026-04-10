Наставник АЗ Алкмаар разнес своего футболиста после поражения от Шахтера

Наставник нидерландского «АЗ Алкмаар» Лерой Эхтельд прокомментировал поражение своей команды против «Шахтера» (0:3) и раскритиковал вингера Ро-Зангело Дала, который несколько раз опоздал на тренировку перед игрой Лиги конференций.

«Он опоздал на встречу, хотя и ненамного. Но накануне мы очень четко договорились об этом. Что нам больше не нужна эта ерунда. Когда я только начинал, я ясно дал понять, что у меня есть только два правила: ты должен делать все возможное и всегда приходить вовремя.

Пунктуальность – это также проявление уважения друг к другу, соблюдение норм и ценностей, демонстрация приверженности определенным основным ценностям.

Если вы опаздываете, я считаю это неприемлемым. Тогда мне приходится принимать меры, и пути назад нет. В конечном итоге, вы подводите свою команду и окружающих вас людей. Это беспрецедентная ситуация.

Что касается «Шахтера»... Думаю, первый гол был результатом нашей неуклюжей потери мяча. Они блестяще пробили этот удар. Второй гол был забит после углового, где мы просто не смогли реализовать свой момент.

Мы слишком легко отдали мяч на угловом, затем нас снова обыграли. Что касается третьего гола, этот парень (Алиссон – прим) проделал фантастическую работу и забил. На этом матч закончился...» – подытожил Эхительд.