  Наставник АЗ Алкмаар разнес своего футболиста после поражения от Шахтера
10 апреля 2026, 10:10 | Обновлено 10 апреля 2026, 11:07
Наставник АЗ Алкмаар разнес своего футболиста после поражения от Шахтера

Лерой Эхтельд остался недоволен поведением Ро-Зангело Даала во время подготовки к Лиге конференций

Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Эхтельд

Наставник нидерландского «АЗ Алкмаар» Лерой Эхтельд прокомментировал поражение своей команды против «Шахтера» (0:3) и раскритиковал вингера Ро-Зангело Дала, который несколько раз опоздал на тренировку перед игрой Лиги конференций.

«Он опоздал на встречу, хотя и ненамного. Но накануне мы очень четко договорились об этом. Что нам больше не нужна эта ерунда. Когда я только начинал, я ясно дал понять, что у меня есть только два правила: ты должен делать все возможное и всегда приходить вовремя.

Пунктуальность – это также проявление уважения друг к другу, соблюдение норм и ценностей, демонстрация приверженности определенным основным ценностям.

Если вы опаздываете, я считаю это неприемлемым. Тогда мне приходится принимать меры, и пути назад нет. В конечном итоге, вы подводите свою команду и окружающих вас людей. Это беспрецедентная ситуация.

Что касается «Шахтера»... Думаю, первый гол был результатом нашей неуклюжей потери мяча. Они блестяще пробили этот удар. Второй гол был забит после углового, где мы просто не смогли реализовать свой момент.

Мы слишком легко отдали мяч на угловом, затем нас снова обыграли. Что касается третьего гола, этот парень (Алиссон – прим) проделал фантастическую работу и забил. На этом матч закончился...» – подытожил Эхительд.

По теме:
Шахтер находится в одной победе от повторения рекорда в еврокубках
Ахметов взял слово после невероятной победы Шахтера над АЗ
Лучшая победа нынешнего Шахтера. Но не без ложки дегтя
Лига конференций Шахтер Донецк АЗ Алкмаар Шахтер - АЗ Алкмаар
Николай Тытюк Источник: Voetbal International
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Футбол | 10 апреля 2026, 08:08 10
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций

Подопечные Арды Турана на номинально домашней арене одолели нидерландский «АЗ Алкмаар»

Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Футбол | 09 апреля 2026, 23:56 164
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ

Донецкая команда сделала уверенній шаг к полуфиналу Лиги конференций

Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Футбол | 09.04.2026, 22:36
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Назван лучший игрок матча Лиги конференций Шахтер – АЗ
Футбол | 10.04.2026, 08:43
Назван лучший игрок матча Лиги конференций Шахтер – АЗ
Назван лучший игрок матча Лиги конференций Шахтер – АЗ
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футзал | 09.04.2026, 18:00
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Популярные новости
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
09.04.2026, 03:22 1
Бокс
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 2
Футбол
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
09.04.2026, 02:55 71
Футбол
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 3
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
09.04.2026, 02:42
Бокс
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
10.04.2026, 07:37 2
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
09.04.2026, 06:23 2
Футбол
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 49
Футбол
