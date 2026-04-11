Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Терпят обстрелы, это унижение». В Нидерландах оценили матч Шахтер – АЗ
11 апреля 2026, 20:17
«Горняки» разгромили соперника со счётом 3:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер – АЗ

Нидерландское издание Algemeen Dagblad резко раскритиковало выступление «АЗ» в матче против «Шахтера» Донецк, отметив провал команды в конце игры.

«Это не просто поражение – это унижение. В течение 70 минут мы видели хорошую команду, но в последние 20 — полностью сломленную и безвольную.

Особенно больно, что это произошло в матче против соперника, который вынужден терпеть обстрелы и ехать играть за пределы своей страны. После забитого гола украинцы получили второе дыхание, тогда как наша команда выглядела изможденной», – говорится в материале.

По теме:
Шахтер находится в числе команд с наибольшим количеством побед в евросезоне
Эксперты назвали главного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Экс-тренер сборных Украины: «АЗ с Шахтером сыграет через не могу»
АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - АЗ Алкмаар
Дмитрий Олийченко Источник: AD
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародованы оценки Ярмолюка и Миколенко за зрелищный матч в АПЛ
Футбол | 11 апреля 2026, 19:39 0
Обнародованы оценки Ярмолюка и Миколенко за зрелищный матч в АПЛ
Обнародованы оценки Ярмолюка и Миколенко за зрелищный матч в АПЛ

«Эвертон» сыграл вничью с «Брентфордом»

Манчестер Сити ликует. Арсенал проиграл домашний матч АПЛ
Футбол | 11 апреля 2026, 18:12 14
Манчестер Сити ликует. Арсенал проиграл домашний матч АПЛ
Манчестер Сити ликует. Арсенал проиграл домашний матч АПЛ

Потеря очков команды Артеты

В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
Футбол | 11.04.2026, 04:32
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Бокс | 11.04.2026, 15:21
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Футбол | 11.04.2026, 08:39
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Популярные новости
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 12
Футбол
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
10.04.2026, 09:18 5
Футбол
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
11.04.2026, 00:02 1
Футбол
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 6
Футбол
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
10.04.2026, 02:22 12
Футбол
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
