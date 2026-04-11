«Терпят обстрелы, это унижение». В Нидерландах оценили матч Шахтер – АЗ

Нидерландское издание Algemeen Dagblad резко раскритиковало выступление «АЗ» в матче против «Шахтера» Донецк, отметив провал команды в конце игры.

«Это не просто поражение – это унижение. В течение 70 минут мы видели хорошую команду, но в последние 20 — полностью сломленную и безвольную.

Особенно больно, что это произошло в матче против соперника, который вынужден терпеть обстрелы и ехать играть за пределы своей страны. После забитого гола украинцы получили второе дыхание, тогда как наша команда выглядела изможденной», – говорится в материале.