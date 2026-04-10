БОНДАРЬ: «Сделали выводы после Леха, нельзя допустить недомотивированности»

Центальный защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь пообщался с журналистами после первого матча 1/4 финала Лиги конференций против АЗ Алкмаар (3:0).

Слова Бондаря передает Sport.ua:

– Как вы себя чувствуете после такого матча?

– Чувствуем себя хорошо, но понимаем, что ещt не до конца выполнили свою работу. Впереди ещt второй матч, который пройдtт на выезде против очень сильной команды, и, конечно, мы понимаем, что нам нужно сделать в ответном матче. Мы извлекли уроки после матча с Лехом, поэтому нельзя допустить недомотивированности. Также будем готовиться к следующему матчу с ЛНЗ, потому что это очень важная игра для нас. Сами понимаем, что она будет означать для нас.

– Некоторые ваши партнеры сказали, что присутствие президента на трибунах дополнительно мотивировало вас.

– Ну, конечно, но послушайте, 12 лет президент не был на стадионе. Если не ошибаюсь, он сказал, что вернется на стадион, когда закончится война. Война не закончилась, но мы очень нуждаемся в нем рядом. Мы были очень рады видеть его на стадионе вместе с нами и, конечно, это дополнительная мотивация, но это также и дополнительное давление. Думаю, вы сами понимаете, что после 12 лет от нас ожидали только положительный результат и президент, и болельщики. Положительные эмоции подарили не только президенту, но и фанатам. Вам, я надеюсь, тоже. Мы очень довольны.

– АЗ Алкмfар закрывался в низком блоке. Было очень трудно преодолевать эту компактную оборону. Когда, по вашему мнению, наступил переломный момент в матче?

– Когда забили гол, тогда и наступил переломный момент. Это сильная команда, которая играет в топ-6 чемпионатов Европы. Она показывает очень хороший футбол, у них 60% владения мячом в Лиге конференций. Поэтому понимали, что будет очень тяжелый матч и нам нужно было очень внимательно сыграть против мяча. В атаке трудно было что-то придумать, потому что был низкий блок и нужно было его как-то преодолевать. Первый мяч способствовал тому, чтобы были второй и третий голы. Очень рады, что так все закончилось.

– Рядом с журналистами на трибуне сидели помощники Турана. И когда в первом тайме АЗ Алкмаар имел несколько угловых, то они очень громко что-то кричали по-турецки. Но во втором тайме такого уже не было, и вы забили с углового. Что вам говорили в перерыве насчет угловых и какие коррективы внес Туран или тренерский штаб?

– Конечно, когда ты начинаешь игру и получаешь второй, третий угловой, это тебя немного демотивирует и придает сил соперникам. Я понимаю эмоции тренеров, эмоции, которые были на футбольном поле и за его пределами, поэтому слава богу, что мы сыграли на этих угловых внимательно. Конечно, недопустимо, что за первые 5 минут у команды уже два угловых. Думаю, что там были мои ошибки – я способствовал тому, чтобы были угловые. Но нам всегда говорят действовать до последнего, играть с соперником очень внимательно и на наших угловых, и когда есть моменты у их ворот, то ими пользоваться, как это и произошло.

– Ринат Леонидович говорит, что не сообщает, когда приезжает на матчи. У него есть такая тенденция, что когда он приезжает, то команда демонстрирует не самые лучшие результаты. Вы сегодня сломали эту тенденцию. Ваши впечатления от осознания этого аспекта и, если можете признаться, когда именно узнали о его приезде?

– Если честно, была такая информация еще перед игрой на предматчевой тренировке, что президент приедет на игру. Но это была неточная информация, поэтому сегодня в течение дня мы узнали, что он все-таки будет на матче. Как я уже говорил, это создавало дополнительную мотивацию, но создавало и дополнительное давление, потому что все понимали, что президент не был на стадионе очень долго. Нам очень хотелось его сегодня порадовать. Очень рад, я уверен, что он сегодня самый счастливый человек, ведь он приехал на стадион, получил хорошие эмоции. Очень хорошо, что сломали такую плохую тенденцию.

– Знаете ли вы, что в параллельном матче Кристал Пэлас уверенно победил Фиорентину 3:0?

– Нет, я пока вообще не знаю никаких результатов, поэтому сейчас посмотрю обзоры.

– А к какому сопернику вы склоняетесь? С кем будет тяжелее играть?

– С каждым соперником тяжело играть: будь то Фиорентина, будь то Кристал Пэлас. Для начала нам нужно пройти АЗ Алкмаар, а уже потом будем думать, с кем нам дальше играть.

– Есть такая информация, что некоторые игроки будут ехать в Киев оформлять визу в Англию на всякий случай. Как у вас с этим вопросом?

– У меня виза есть, все хорошо.

Sport.ua, Даниил АГАРКОВ из Кракова

