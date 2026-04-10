  4. РИЗНЫК: «Когда поняли, что 100% будет победа? Когда президент приехал»
Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык ответил на вопросы журналистов после победы над АЗ Алкмаар (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

Слова Ризныка передает Sport.ua:

– Ожидали ли вы такого результата перед матчем?

– Ожидали, не ожидали... Мы готовились к игре. Хорошо, что сегодня игра сложилась так. Сегодня все сыграли на отлично, я считаю. Мы добились очень хорошего результата, но это первый матч, и нужно довести дело до конца. Будем готовиться к следующему поединку.

– В какой момент команда поняла, что сегодня уже на 100% будет победа? Потому что до первого гола было нервно.

– Когда приехал президент (смеется). Уже знали, что права на ошибку нет.

– Что сказал президент после игры?

– Ничего. Пришел, поздравил, всем пожал руку. Это для нас как глоток воздуха. Он много лет не был на трибунах, и я до сих пор не верю, что он пришел.

– Изаки получил ужасную травму и не смог продолжить матч. Насколько это был ключевой момент первого тайма, как он себя чувствует сейчас и насколько сложно вам было перестроиться после этого?

– С ним сейчас все нормально. Можно сказать, что он проходит через взрослый футбол. Хорошо, что все так закончилось. Сейчас с ним все нормально, и он будет готовиться к следующим матчам.

– Вы играли в довольно тяжелом контексте. Не только с учетом турнирной истории, но и отдавая дань уважения Мирче Луческу. К тому же вы сами сказали, что на игре присутствовал президент – насколько психологически было тяжело собраться, тем более что в первом тайме не все получалось?

– Мы были собраны. У нас была повышенная концентрация, повышенная ответственность. Ребята отдали максимум, все были заряжены, поэтому мы и добились положительного результата как одна команда.

– Какой из ударов по вашим воротам был самым сложным? Ведь вы сделали немало сейвов.

– Я сделал свою работу. Я не помню, что там было. Но команда сыграла хорошо, поэтому мы добились положительного результата.

Sport.ua, Даниил АГАРКОВ из Кракова

Кожен грав за своє майбутнє 
Який ковток? Жодень гравець шд ніколи не бачив у своєму житті РЛА) Навіть Коля 2015 тгму його не встиг застати)
