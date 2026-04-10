ФОТО. Спустя 12 лет. Нарушил обещание: как Ахметов за Шахтером наблюдал
Президент донецкого клуба после прощания с Луческу посетил матч против АЗ Алкмаар
Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов посетил четвертьфинальный матч Лиги конференций 2025/26 против нидерландского АЗ Алкмаар.
Присутствие Ахметова позитивно повлияло на команду – подопечные Арды Турана одержали победу со счетом 3:0 благодаря голу Педриньо и дублю Алиссона Сантаны.
Ахметов впервые за 12 лет побывал на матче Шахтера. Ринат Леонидович ранее дал обещание, что в следующий раз приедет на игру команды на Донбасс Арену, когда в Украине закончится война.
9 апреля Ахметов в Бухаресте также попрощался с экс-тренером горняков Мирчей Луческу, который скончался в возрасте 80 лет.
Ответный поединок между АЗ Алкмаар и Шахтером состоится 16 числа в Нидерландах. Победитель противостояния в полуфинале поборется либо с Кристал Пэлас, либо с Фиорентиной.
Видеообзор матча Шахтер – АЗ Алкмаар (3:0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
