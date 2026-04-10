  4. Фрайбург – Сельта – 3:0. Первый матч 1/4 финала Лиги Европы. Видео голов
09.04.2026 22:00 – FT 3 : 0
10 апреля 2026, 05:33 | Обновлено 10 апреля 2026, 05:40
Фрайбург – Сельта – 3:0. Первый матч 1/4 финала Лиги Европы. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы

9 апреля Фрайбург одержал домашнюю победу над Сельтой в первом матче 1/4 финала Лиги Европы 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Европарк и завершилась со счетом 3:0 в пользу немецкой команды.

Ответная игра пройдет 16 числа. Победитель противостояния в полуфинале встретится либо с Брагой, либо с Бетисом.

Лига Европы 2025/26. 1/4 финала, 9 апреля

Фрайбург (Германия) – Сельта (Испания) – 3:0

Голы: Грифо, 10, Бесте, 32, Гинтер, 78

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Гинтер (Фрайбург), асcист Ян-Никлас Бесте.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Ян-Никлас Бесте (Фрайбург), асcист Игор Матанович.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Фрайбург), асcист Жоан Манзамби.
Даниил Агарков Sport.ua
