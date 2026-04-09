  4. Фрайбург – Сельта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
09 апреля 2026, 02:15 | Обновлено 09 апреля 2026, 02:16
Фрайбург – Сельта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Поединок начнется 9 апреля в 22:00 по Киеву

09 апреля 2026, 02:15 | Обновлено 09 апреля 2026, 02:16
16
0
Фрайбург – Сельта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля на Европа-Парк пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором Фрайбург встретится с Сельтой. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Фрайбург

Команда в последнее время начала показывать довольно часто достойные результаты. Но год назад она могла добиться настоящего прорыва - тогда практически до последнего тура удавалось держаться в квартете лидеров. Но хэппи-энда не произошло: оступившись в роковой момент, отдали заветное четвертое место Боруссии из Дортмунда. Сейчас, к слову, уже при Шустере, удается претендовать максимум на седьмое. Но зато в кубке уже дошли до полуфинала, где сыграют вскоре со Штутгартом.

Зато в Лиге Европы немцы смотрелись уверенно. Достаточно сказать, что впервые они проиграли только в восьмом туре, когда уже гарантировали себе не просто выход в плей-офф, но и место в топ-8. Правда, в марте ухитрились уступить и в Генке одноименному сопернику, 0:1. Но компенсировали это, разгромив бельгийцев дома 5:1.

Сельта

Клуб, при своей довольно славной истории, долго балансировал на грани вылета в Сегунду. Помог приход два года назад Хиральдеса, что начинал как пожарник, а первый же полноценный сезон, 2024/2025, закончил на подъемом на седьмую позицию. Более, сейчас, несмотря на возросшую нагрузку, удается даже подойти к предпоследнему месяцу сезона ступенькой выше. Более того, после 3:2 в Валенсии до Бетиса остается одно очко. А пятое место вполне может стать лигочемпионовским!

При этом испанцы успешно вернулись в Лигу Европы. Они выиграли половину матчей основного раунда, с тринадцатью очками спокойно выйдя в плей-офф. А уже там спокойно обыграли дважды ПАОК, после чего, закончив ничьей в родном Виго, победили Лион на выезде.

Статистика личных встреч

Клубы не назвать завсегдатаями еврокубков. Не удивительно, что это будет их первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество немцам, что играют дома. Но у них серьезный противник, что как раз на ходу - ждем «оба забьют» (коэффициент - 1,82).

Прогноз Sport.ua
Фрайбург
9 апреля 2026 -
22:00
Сельта
Обе забьют 1.82
