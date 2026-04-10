Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Полесье
Поединок 23-го тура Премьер-лиги состоится 10 апреля в 13:00 по киевскому времени
В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в пятницу, 10 апреля, встретятся «Полтава» и житомирское «Полесье».
Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Зирка» в Кропивницком. Главным арбитром назначен Владимир Новохатний.
«Полтава» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав десять баллов. «Полесье» разместилась на третьей позиции, имея в своем активе 43 пункта.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
