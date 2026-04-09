  4. Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Монте-Карло
ATP
09 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 10 апреля 2026, 00:11
82
0

Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Монте-Карло

Матчи 1/8 финала выиграли Алькарас, Синнер, Зверев, Фонсека и Вашеро

09 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 10 апреля 2026, 00:11
82
0
Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

На грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло определены пары 1/4 финала.

Первый сеяный Карлос Алькарас одолел аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (ATP 30) в трех сетах и далее встретится с Александром Бубликом (ATP 11).

Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер переиграл Томаша Махача (ATP 30). Далее итальянец сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (ATP 7). Феликс досрочно завершил поединок 1/8 финала из-за снятия Каспера Рууда (ATP 12).

Третий сеяный Александр Зверев одолел бельгийца Зизу Бергса (ATP 47) в двух сетах и впервые сыграет с бразильским теннисистом Жоау Фонсекой (ATP 40). Фонсека выбил Маттео Берреттини (ATP 90) в двух сетах на пути к четвертьфиналу.

Завершил победой игровой день на тысячнике в Монако Валентен Вашеро (ATP 23). Монегаск одолел поляка Хуберта Хуркача (ATP 74) в трех сетах на домашней арене.

ATP 1000 Монте-Карло. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Томас Мартин Этчеверри – 6:1, 4:6, 6:3
Иржи Легечка [11] – Александр Бублик [8] – 2:6, 5:7

Валентен Вашеро Хуберт Хуркач – 6:7 (4:7), 6:3, 6:4
Александер Блокс – Алекс де Минаур [5] – 5:7, 6:7 (4:7)

Нижняя часть сетки

Маттео Берреттини [WC] – Жоау Фонсека – 3:6, 2:6
Зизу Бергс – Александр Зверев [3] – 2:6, 5:7

Феликс Оже-Альяссим [6] – Каспер Рууд [9] – 7:5, 2:2 (RET.)
Томаш Махач – Янник Синнер [2] – 1:6, 7:6 (7:3), 3:6

ATP 1000 Монте-Карло. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Александр Бублик [8]
Валентен Вашеро Алекс де Минаур [5]

Нижняя часть сетки

Жоау Фонсека Александр Зверев [3]
Феликс Оже-Альяссим [6] – Янник Синнер [2]

Алина Грушко
