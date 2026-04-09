Пришлось делать камбек. Алькарас вышел в четвертьфинал в Монте-Карло

Первый номер рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Карлос переиграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (ATP 30) в трех сетах за 2 часа и 24 минуты – 6:1, 4:6, 6:3.

В активе Карлоса – пять подач на вылет и 45 виннеров, в пасиве – 47 невынужденных ошибок.

Это была первая очная встреча игроков.

Для испанца – это 20-й четвертьфинал на турнире категории Мастерс.

В 1/4 финала тысячника Карлитос сыграет с восьмым сеяным Александром Бубликом.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт 1/8 финала

