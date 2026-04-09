Пришлось делать камбек. Алькарас вышел в четвертьфинал в Монте-Карло
Карлос переиграл Томаса Мартина Этчеверри в трех сетах
Первый номер рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Карлос переиграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (ATP 30) в трех сетах за 2 часа и 24 минуты – 6:1, 4:6, 6:3.
В активе Карлоса – пять подач на вылет и 45 виннеров, в пасиве – 47 невынужденных ошибок.
Это была первая очная встреча игроков.
Для испанца – это 20-й четвертьфинал на турнире категории Мастерс.
В 1/4 финала тысячника Карлитос сыграет с восьмым сеяным Александром Бубликом.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт 1/8 финала
Карлос Алькарас [1] – Томас Мартин Этчеверри – 6:1, 4:6, 6:3
