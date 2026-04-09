  4. Прервал винстрик из 37 сетов. Синнер вышел в 1/4 финала в Монте-Карло
09 апреля 2026, 16:37 | Обновлено 09 апреля 2026, 16:53
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер вышел в четьвертьфинал грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Янник обыграл представителя Чехии Томаша Махача (ATP 53) в трех сетах за 2 часа – 6:1, 6:7 (3:7), 6:3.

В активе Синнера – пять подач на вылет и 23 виннера, в пасиве – 30 невынужденных ошибок.

Во второй партии Янник проиграл две подачи, но сумел отыграться и стабилизировать ситуацию к концу сета, переведя поединок на тай-брейк. Но чех довел дело до конца, закрыв вторую партию в свою пользу.

53-й номер рейтинга ATP прервал винстрик Синнера из 37 сетов на турнирах серии Мастерс.

Счет очных встреч игроков – 4:0 в пользу итальянца.

В четвертьфинале Мастерса Синнер сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/8 финала

Томаш Махач – Янник Синнер [2] – 1:6, 7:6 (7:3), 3:6

Видеообзор матча

По теме:
Фонсека стал самым молодым четвертьфиналистом на Мастерсе в Монте-Карло
Приятные сенсации. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
Путь за трофеем домашнего Мастерса. Вашеро в Монте-Карло выбил 5-ю ракетку
Томаш Махач Янник Синнер ATP Монте-Карло
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футзал | 09 апреля 2026, 15:00 0
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Оба поединка состоятся 9 апреля

Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Футбол | 09 апреля 2026, 08:09 4
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него

Селин – о временах в «Динамо»

Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Футбол | 09.04.2026, 02:55
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
ВИДЕО. Свитолина провела тренировку со Стаховским перед матчем КБДК
Теннис | 09.04.2026, 15:37
ВИДЕО. Свитолина провела тренировку со Стаховским перед матчем КБДК
ВИДЕО. Свитолина провела тренировку со Стаховским перед матчем КБДК
Калинина снялась с турнира WTA 500 в Линце перед матчем 1/8 финала
Теннис | 09.04.2026, 14:12
Калинина снялась с турнира WTA 500 в Линце перед матчем 1/8 финала
Калинина снялась с турнира WTA 500 в Линце перед матчем 1/8 финала
Популярные новости
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 102
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
09.04.2026, 03:22 1
Бокс
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 57
Футбол
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 48
Футбол
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
08.04.2026, 20:24 5
Футбол
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
08.04.2026, 08:46 12
Футбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 19
Олимпийские игры
