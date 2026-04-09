Прервал винстрик из 37 сетов. Синнер вышел в 1/4 финала в Монте-Карло

Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер вышел в четьвертьфинал грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Янник обыграл представителя Чехии Томаша Махача (ATP 53) в трех сетах за 2 часа – 6:1, 6:7 (3:7), 6:3.

В активе Синнера – пять подач на вылет и 23 виннера, в пасиве – 30 невынужденных ошибок.

Во второй партии Янник проиграл две подачи, но сумел отыграться и стабилизировать ситуацию к концу сета, переведя поединок на тай-брейк. Но чех довел дело до конца, закрыв вторую партию в свою пользу.

53-й номер рейтинга ATP прервал винстрик Синнера из 37 сетов на турнирах серии Мастерс.

Счет очных встреч игроков – 4:0 в пользу итальянца.

В четвертьфинале Мастерса Синнер сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/8 финала

Томаш Махач – Янник Синнер [2] – 1:6, 7:6 (7:3), 3:6

