Роналду не спал по ночам. Маккенни рассказал об удивительном ритуале

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни восхищается бывшим одноклубником Криштиану Роналду.

«Играть с Роналду было невероятно. Все, что касается его профессионализма, правда. Мы возвращались домой с игр в 3 часа ночи, и он вместо того, чтобы идти спать, принимал холодную ванну. А на следующее утро после тяжелого матча он уже был в спортзале на тренировке. Мне нужно было увидеть это своими глазами, чтобы поверить в это», – заявил Маккенни.

Уэстон Маккенни и Криштиану Роналду играли вместе за «Ювентус» в период с 2020 по 2021 год. Сейчас португалец защищает цвета «Аль-Насра».