Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду не спал по ночам. Маккенни рассказал об удивительном ритуале
Италия
09 апреля 2026, 23:05 |
Роналду не спал по ночам. Маккенни рассказал об удивительном ритуале

Маккенни не мог поверить в уровень профессионализма Роналду, пока сам не убедился

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни восхищается бывшим одноклубником Криштиану Роналду.

«Играть с Роналду было невероятно. Все, что касается его профессионализма, правда. Мы возвращались домой с игр в 3 часа ночи, и он вместо того, чтобы идти спать, принимал холодную ванну. А на следующее утро после тяжелого матча он уже был в спортзале на тренировке. Мне нужно было увидеть это своими глазами, чтобы поверить в это», – заявил Маккенни.

Уэстон Маккенни и Криштиану Роналду играли вместе за «Ювентус» в период с 2020 по 2021 год. Сейчас португалец защищает цвета «Аль-Насра».

Уэстон Маккенни Криштиану Роналду Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: DAZN
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем