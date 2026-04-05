05 апреля 2026, 22:23 | Обновлено 05 апреля 2026, 22:28
За 60 секунд – $7 млн: сколько заработали Месси и Роналду за рекламу LEGO

Даже без появления в кадре футболисты заработали огромные суммы

Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор

В мире футбола деньги давно вышли за пределы поля – и новый кейс это только подтверждает.

Датская компания LEGO заплатила более 7 миллионов долларов за один 60-секундный рекламный пост в Instagram с участием топ-звезд мирового футбола.

В ролике снялись Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор – при этом их лица даже не были показаны.

Распределение гонораров выглядит так: Роналду – $3,43 млн, Месси – $2,59 млн, Мбаппе – $852 тыс., Винисиус – $325 тыс.

Этот кейс еще раз подчеркивает, что современные футбольные суперзвезды – это не только спортсмены, но и полноценные медийные бренды, способные зарабатывать миллионы даже без появления в кадре.

Футбол сегодня – это уже не только игра, но и большой бизнес.

По теме:
ВИДЕО. То, что сделал этот футболист после падения судьи, шокировало всех
ФОТО. Девушка звезды Реала поразила в бикини – фанаты в восторге
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей фигурой
фото lifestyle бизнес Криштиану Роналду Лионель Месси Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Футбол | 05 апреля 2026, 07:10 6
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну

У Ивана Яремчука – проблемы

Бывший арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче Динамо – Карпаты
Футбол | 06 апреля 2026, 01:32 1
Бывший арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче Динамо – Карпаты
Бывший арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче Динамо – Карпаты

Ступар – об эпизоде с Пономаренко

Источник: Суркис пытался обмануть Буткевича на огромные деньги
Футбол | 05.04.2026, 23:02
Источник: Суркис пытался обмануть Буткевича на огромные деньги
Источник: Суркис пытался обмануть Буткевича на огромные деньги
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Бокс | 05.04.2026, 09:22
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Футбол | 05.04.2026, 07:33
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
"У ролику знялися Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор – при цьому їх обличчя навіть не були показані."
Написано не зовсім зрозуміло, м"яко кажучи. Вони знімалися у ролику, чи це було згенеровано штучним інтелектом, а Лего просто їм сипанула грошенят?
Популярные новости
А у кого это 4.6? Стала известна оценка Забарного за матч ПСЖ – Тулуза
А у кого это 4.6? Стала известна оценка Забарного за матч ПСЖ – Тулуза
04.04.2026, 06:59
Футбол
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 32
Футбол
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
04.04.2026, 21:44 10
Футбол
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 129
Футбол
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 5
Футбол
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
05.04.2026, 01:52 48
Бокс
