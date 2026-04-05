За 60 секунд – $7 млн: сколько заработали Месси и Роналду за рекламу LEGO

В мире футбола деньги давно вышли за пределы поля – и новый кейс это только подтверждает.

Датская компания LEGO заплатила более 7 миллионов долларов за один 60-секундный рекламный пост в Instagram с участием топ-звезд мирового футбола.

В ролике снялись Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор – при этом их лица даже не были показаны.

Распределение гонораров выглядит так: Роналду – $3,43 млн, Месси – $2,59 млн, Мбаппе – $852 тыс., Винисиус – $325 тыс.

Этот кейс еще раз подчеркивает, что современные футбольные суперзвезды – это не только спортсмены, но и полноценные медийные бренды, способные зарабатывать миллионы даже без появления в кадре.

Футбол сегодня – это уже не только игра, но и большой бизнес.