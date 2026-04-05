За 60 секунд – $7 млн: сколько заработали Месси и Роналду за рекламу LEGO
Даже без появления в кадре футболисты заработали огромные суммы
В мире футбола деньги давно вышли за пределы поля – и новый кейс это только подтверждает.
Датская компания LEGO заплатила более 7 миллионов долларов за один 60-секундный рекламный пост в Instagram с участием топ-звезд мирового футбола.
В ролике снялись Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор – при этом их лица даже не были показаны.
Распределение гонораров выглядит так: Роналду – $3,43 млн, Месси – $2,59 млн, Мбаппе – $852 тыс., Винисиус – $325 тыс.
Этот кейс еще раз подчеркивает, что современные футбольные суперзвезды – это не только спортсмены, но и полноценные медийные бренды, способные зарабатывать миллионы даже без появления в кадре.
Футбол сегодня – это уже не только игра, но и большой бизнес.
🚨💣 Lego paid more than US$7 million for a single 60-second Instagram post featuring Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé and Vinicius Júnior — without showing their faces! 🧱📸💰— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 4, 2026
Payment breakdown:
— Cristiano Ronaldo: US$3.43 million
— Lionel Messi: US$2.59 million
— Kylian… pic.twitter.com/SQCmR6PVlO
Написано не зовсім зрозуміло, м"яко кажучи. Вони знімалися у ролику, чи це було згенеровано штучним інтелектом, а Лего просто їм сипанула грошенят?