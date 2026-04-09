Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
Лига конференций
«Вопиющий трэш». Спортивный врач шокирован решением медиков Шахтера

Дмитрий Бабелюк не может поверить, что Изаки вернули на поле после потери сознания

09 апреля 2026, 22:45 |
ФК Шахтар. Изаки Силва

На первых минутах матча «Шахтер» – АЗ в 1/4 финала Лиги конференций получил травму полузащитник Изаки Силва. В борьбе за мяч игрок оказался на газоне, потеряв сознание, но несколько минут спустя он вернулся в игру. Только на 24-й минуте его заменил Артём Бондаренко.

«Очень хотелось бы услышать мотивацию медицинского или тренерского штаба «Шахтера» вернуть Изаки на поле после сотрясения мозга. Тоническая поза, удар о землю. Подозрение на травму шейного отдела позвоночника. Респект игрокам за то, что не лезли в рот и не вмешивались до появления врачей. Игрока не переворачивали на бок, ведь, скорее всего, он был уже в сознании, когда они прибежали.

Но в то время, когда в мире все шире внедряют протоколы сотрясения и снимают игроков с поля после удара мячом в голову, у нас игрока выпускают на поле после тонического приступа вследствие сотрясения мозга. Это какой-то, конечно, вопиющий трэш», – написал спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

Матч в Кракове остается единственным в 1/4 финала Лиги конференций, где не открыт счет.

Шахтер Донецк АЗ Алкмаар Шахтер - АЗ Алкмаар Изаки Силва травма травма головы Лига конференций
Руслан Полищук Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(96)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Істинно так
Ответить
+4
Його хотіли міняти, він сам почав сперечатись щоб його не міняли, а коли поміняли то був дуже злий 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем