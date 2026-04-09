«Вопиющий трэш». Спортивный врач шокирован решением медиков Шахтера

На первых минутах матча «Шахтер» – АЗ в 1/4 финала Лиги конференций получил травму полузащитник Изаки Силва. В борьбе за мяч игрок оказался на газоне, потеряв сознание, но несколько минут спустя он вернулся в игру. Только на 24-й минуте его заменил Артём Бондаренко.

«Очень хотелось бы услышать мотивацию медицинского или тренерского штаба «Шахтера» вернуть Изаки на поле после сотрясения мозга. Тоническая поза, удар о землю. Подозрение на травму шейного отдела позвоночника. Респект игрокам за то, что не лезли в рот и не вмешивались до появления врачей. Игрока не переворачивали на бок, ведь, скорее всего, он был уже в сознании, когда они прибежали.

Но в то время, когда в мире все шире внедряют протоколы сотрясения и снимают игроков с поля после удара мячом в голову, у нас игрока выпускают на поле после тонического приступа вследствие сотрясения мозга. Это какой-то, конечно, вопиющий трэш», – написал спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

Матч в Кракове остается единственным в 1/4 финала Лиги конференций, где не открыт счет.