Лига конференций13 марта 2026, 15:45 | Обновлено 13 марта 2026, 16:00
1338
0
ФОТО. «Запомните это имя». УЕФА в восторге от игрока Шахтера
Изаки Силва забил супергол
13 марта 2026, 15:45 | Обновлено 13 марта 2026, 16:00
1338
0
УЕФА настолько впечатлился классным голом форварда Шахтера Изаки Силвы в матче 1/8 финала Лиги конференций против Леха (3:1), что посвятил игроку несколько постов в Twitter.
19-летний бразильский нападающий вышел на замену и забил невероятный гол ударом через себя. При этом Изаки подыграл себе головой.
«Запомните это имя», – призывают в УЕФА.
🇧🇷 Isaque Silva, remember the name ✨#UECL | @FCShakhtar pic.twitter.com/m2dkP5Zhj0— UEFA Conference League (@Conf_League) March 13, 2026
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 13 марта 2026, 03:42 4
Елена Рыбакина в двух сетах одолела Джессику Пегулу и далее сыграет против Элины
Футбол | 13 марта 2026, 08:59 0
Казаков проходит службу в одном из подразделений Сил обороны Украины
Футбол | 13.03.2026, 13:05
Футбол | 13.03.2026, 10:23
Футбол | 13.03.2026, 07:40
Комментарии 0
Популярные новости
12.03.2026, 21:42 109
12.03.2026, 00:55 19
11.03.2026, 19:45 1
12.03.2026, 15:05 49
13.03.2026, 08:12 5
12.03.2026, 08:13 4
12.03.2026, 22:52 2
11.03.2026, 17:32 50