ФОТО. «Запомните это имя». УЕФА в восторге от игрока Шахтера

УЕФА настолько впечатлился классным голом форварда Шахтера Изаки Силвы в матче 1/8 финала Лиги конференций против Леха (3:1), что посвятил игроку несколько постов в Twitter.

19-летний бразильский нападающий вышел на замену и забил невероятный гол ударом через себя. При этом Изаки подыграл себе головой.

«Запомните это имя», – призывают в УЕФА.