Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Запомните это имя». УЕФА в восторге от игрока Шахтера
Лига конференций
13 марта 2026, 15:45 | Обновлено 13 марта 2026, 16:00
1338
0

ФОТО. «Запомните это имя». УЕФА в восторге от игрока Шахтера

Изаки Силва забил супергол

13 марта 2026, 15:45 | Обновлено 13 марта 2026, 16:00
1338
0
ФОТО. «Запомните это имя». УЕФА в восторге от игрока Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА настолько впечатлился классным голом форварда Шахтера Изаки Силвы в матче 1/8 финала Лиги конференций против Леха (3:1), что посвятил игроку несколько постов в Twitter.

19-летний бразильский нападающий вышел на замену и забил невероятный гол ударом через себя. При этом Изаки подыграл себе головой.

«Запомните это имя», – призывают в УЕФА.

По теме:
Фран ФЕРНАНДЕС: «Карпаты были лучше соперника, но работать трудно»
Тренер украинского клуба сдался: «Мы не команда УПЛ, какие тут шансы»
Вылет не грозит? Легендарная команда УПЛ впервые выиграла с новым тренером
Изаки Силва Шахтер Донецк Лех - Шахтер Лига конференций Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2026, 03:42 4
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс

Елена Рыбакина в двух сетах одолела Джессику Пегулу и далее сыграет против Элины

Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Футбол | 13 марта 2026, 08:59 0
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ

Казаков проходит службу в одном из подразделений Сил обороны Украины

Арда ТУРАН: «Он может выйти на топ-уровень. Огромный талант»
Футбол | 13.03.2026, 13:05
Арда ТУРАН: «Он может выйти на топ-уровень. Огромный талант»
Арда ТУРАН: «Он может выйти на топ-уровень. Огромный талант»
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Футбол | 13.03.2026, 10:23
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Футбол | 13.03.2026, 07:40
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 109
Футбол
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
12.03.2026, 15:05 49
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 4
Бокс
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11.03.2026, 17:32 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем