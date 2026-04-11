  4. Ганси ФЛИК: «Я больше не хочу видеть его в футболе»
11 апреля 2026, 05:02
Ганси ФЛИК: «Я больше не хочу видеть его в футболе»

Тренер был разочарован действиями рефери против «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хансі Флік

После поражения от «Атлетико» в Лиге чемпионов главный тренер «Барселоны» Ганси Флик резко раскритиковал работу арбитра и остался крайне недоволен ключевым эпизодом игры.

По сообщениям испанских СМИ, Флик был возмущен моментом с игрой рукой в штрафной площади «Атлетико». Тренер считал, что арбитр Ковач должен был назначить пенальти и показать вторую желтую карточку.

«Я больше не хочу видеть его в футболе», – лаконично прокомментировал Флик действия рефери.

Немецкий специалист заявил, что это решение напрямую повлияло на ход матча и исход противостояния. В штабе «Барсы» считают, что подобные эпизоды недопустимы на таком уровне.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
