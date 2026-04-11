  Флик назвал двух игроков, из-за которых Барса опозорилась в Лиге чемпионов
Флик назвал двух игроков, из-за которых Барса опозорилась в Лиге чемпионов

Тренер выделил Кубарси и Левандовски

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

После поражения от «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов в лагере «Барселоны» обострилась внутренняя напряженность.

По данным испанских СМИ, главный тренер Ханси Флик провел жесткий разбор игры и выделил двух футболистов.

Больше всего претензий – к Пау Кубарси. Его удаление стало ключевым эпизодом встречи. Еще один игрок, который оказался под критикой, — Роберт Левандовски. Нападающий провел блеклый матч, почти не создавал моментов и не смог стать лидером атаки.

Флик, по информации источников, дал четкий сигнал: в матчах такого уровня ошибки обходятся слишком дорого, и не все игроки готовы к решающим играм.

Барселона Атлетико Мадрид Ханс-Дитер Флик Лига чемпионов Барселона - Атлетико Роберт Левандовски Пау Кубарси
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
