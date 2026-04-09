Выбор Турана. Определен стартовый состав Шахтера на матч против АЗ
Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени
9 апреля в 22:00 состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций.
Донецкий «Шахтер» встретится с нидерландским АЗ в Кракове на стадионе «Мейски».
Победитель этого противостояния пробьется в полуфинал турнира, где сыграет с сильнейшим в паре «Кристал Пэлас» – «Фиорентина».
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран определил состав «горняков» на этот матч.
Состав «Шахтера» на матч с «АЗ Алкмаар»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Педриньо, Изаки, Алиссон, Невертон, Кауан Элиас.
Запасные: Твардовский, Марлон Сантос, Азаров, Конопля, Эгиналду, Швед, Бондаренко, Назарина, Лукас, Проспер, Траоре, Мейреллиш.
