  4. Выбор Турана. Определен стартовый состав Шахтера на матч против АЗ
Лига конференций
09 апреля 2026, 20:51 | Обновлено 09 апреля 2026, 21:20
Выбор Турана. Определен стартовый состав Шахтера на матч против АЗ

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua

9 апреля в 22:00 состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций.

Донецкий «Шахтер» встретится с нидерландским АЗ в Кракове на стадионе «Мейски».

Победитель этого противостояния пробьется в полуфинал турнира, где сыграет с сильнейшим в паре «Кристал Пэлас» – «Фиорентина».

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран определил состав «горняков» на этот матч.

Состав «Шахтера» на матч с «АЗ Алкмаар»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Педриньо, Изаки, Алиссон, Невертон, Кауан Элиас.

Запасные: Твардовский, Марлон Сантос, Азаров, Конопля, Эгиналду, Швед, Бондаренко, Назарина, Лукас, Проспер, Траоре, Мейреллиш.

По теме:
Экс-форвард Шахтера: «В Нидерландах играют без вратарей и защитников»
ПАЛКИН: У Шахтера украли 50 млн евро, ФИФА ответила: «Ваши проблемы»
Тренер АЗ: «В плане владения мячом Шахтер великолепен»
АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - АЗ Алкмаар стартовые составы
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Футбол | 09 апреля 2026, 14:21 8
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций

Фаворитом турнира считается Кристал Пелас

Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Футбол | 09 апреля 2026, 09:10 7
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко

Рассматривается кандидатура Мирона Маркевича

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нельзя давать спокойно дышать»
Футбол | 09.04.2026, 20:23
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нельзя давать спокойно дышать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нельзя давать спокойно дышать»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Бокс | 09.04.2026, 03:22
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бокс | 09.04.2026, 00:02
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Замість Очеретька би Марлона Гомеса і замість Невертона  - Проспера і було б супер
Бондар і Матвієнко це сильний захист .знов 7 отримають як з фейеноордом 
Как бы там ни было, но удаче шахте. Учитывая шо война пусть лишний раз напомнят о нас, хоть это особо и не даст ничего
Пора Кавуну забить хотя бы 1
Популярные новости
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 48
Футбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 24
Футбол
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 117
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
08.04.2026, 08:46 12
Футбол
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
08.04.2026, 07:00 7
Футбол
