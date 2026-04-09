Тренер АЗ: «В плане владения мячом Шахтер великолепен»

Главный тренер АЗ Лерой Эхтельд выделил сильные стороны соперника по 1/4 финала Лиги конференций, «Шахтера».

«Это хорошая команда, хотя иногда она допускает ошибки в обороне. В плане владения мячом она великолепна. Надеюсь, мы будем хорошо контролировать мяч и обороняться. Если мы будем давить на соперника с одной стороны и действовать очень агрессивно – а в гостях, вероятно, будет больше свободного пространства – «Шахтеру» это не понравится. Мы очень хорошо это сделали в Праге», – заявил Эхтельд.

Ранее АЗ разгромил «Спарту» (4:0) на выезде. В четверг в Кракове, где пройдет матч «Шахтер» – АЗ, не будет явного фаворита.