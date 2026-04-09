Футболист Барселоны взял ответственность за поражение против Атлетико

Молодой центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о домашнем матче против «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Пау получил красную карточку еще в первом тайме, а его команда, играя в меньшинстве, проиграла со счетом 0:2.

Защитник после матча не побоялся ответственности и взял на себя вину за поражение.

«Один эпизод влияет на матч и на противостояние. Таков футбол, и я беру на себя ответственность за результат.

Впереди еще есть путь в этом двухматчевом противостоянии, и мы остаемся более сплоченными, чем когда-либо: мы – одна семья и всегда это доказывали.

Двигаемся вперед – с усилиями и решимостью, мы никогда не опустим руки», – написал Пау.

Ответный матч между клубами «Атлетико» и «Барселона» состоится 14 апреля в 22:00. Кубарси из-за красной карты участия в матче не будет принимать.