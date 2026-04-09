  4. Футболист Барселоны взял ответственность за поражение против Атлетико
09 апреля 2026, 19:13 | Обновлено 09 апреля 2026, 19:20
Футболист Барселоны взял ответственность за поражение против Атлетико

Пау Кубарси признался, что команда потерпела поражение из-за него

Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси

Молодой центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о домашнем матче против «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Пау получил красную карточку еще в первом тайме, а его команда, играя в меньшинстве, проиграла со счетом 0:2.

Защитник после матча не побоялся ответственности и взял на себя вину за поражение.

«Один эпизод влияет на матч и на противостояние. Таков футбол, и я беру на себя ответственность за результат.

Впереди еще есть путь в этом двухматчевом противостоянии, и мы остаемся более сплоченными, чем когда-либо: мы – одна семья и всегда это доказывали.

Двигаемся вперед – с усилиями и решимостью, мы никогда не опустим руки», – написал Пау.

Ответный матч между клубами «Атлетико» и «Барселона» состоится 14 апреля в 22:00. Кубарси из-за красной карты участия в матче не будет принимать.

Милан манит лидера Барселоны, предлагая зарплату в 3 раза меньше
ФОТО. Сильные эмоции: игрок Барселоны расплакался после поражения в ЛЧ
Капитан Барселоны – о поражении в ЛЧ: «Мы пытались, но не получилось»
Барселона Атлетико Мадрид Лига чемпионов Барселона - Атлетико удаление (красная карточка) Пау Кубарси
Андрей Витренко Источник: Instagram
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
ВИДЕО. Топ-игра в 40 лет. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Умер Мирча Луческу
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
