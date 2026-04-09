Капитан Барселоны – о поражении в ЛЧ: «Мы пытались, но не получилось»

Капитан «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал неудачный домашний матч против мадридского «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Каталонцы, играя в меньшинстве, проиграли сопернику со счетом 0:2.

«Мы старались, но не получилось. Во втором тайме мы вышли сильнее, даже играя в меньшинстве: контролировали мяч, но не смогли найти гол. Расстроены поражением, но считаю, что можем отыграться.

Я не видел эпизода с удалением. У этой команды есть потенциал, чтобы отыграться. Я в этом уверен. Мы уже не раз это делали. На их поле будет сложно, но если кто и способен это сделать – то это мы. Мы поедем и будем бороться, даже на их стадионе.

Удаление? Оно повлияло на игру. Мы создавали моменты. У Решфорда был шанс, мы могли забить – и это изменило бы ход матча. Мы старались, команде нечего предъявить.

Думаю, некоторые игроки были уставшими. Хорошо, что часть футболистов возвращается после травм – это поможет освежить команду. Мы к этому готовы. Нужно сохранять позитивный настрой и чтобы в нас верили», – заявил Араухо.