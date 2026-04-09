Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арбелоа нашел причины проблем Барселоны в Лиге чемпионов
09 апреля 2026, 18:15 | Обновлено 09 апреля 2026, 18:17
81
0

Арбелоа нашел причины проблем Барселоны в Лиге чемпионов

Тренер Реала считает, что каталонцам в ЛЧ не помогают арбитры

09 апреля 2026, 18:15 | Обновлено 09 апреля 2026, 18:17
81
0
Арбелоа нашел причины проблем Барселоны в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Реала Альваро Арбелоа утвердительно ответил на вопрос журналиста по поводу того, думает ли он, что Барселона терпит неудачи в Лиге чемпионов из-за судейства.

Тренер ранее говорил, что каталонцев в еврокубках судят справедливо, тогда как в Ла Лиге им якобы помогают.

«Я уже говорил на этот счет, и мое мнение не меняется. Мы видим, как их судят в чемпионате Испании, это происходи постоянно. Не хочу больше это обсуждать», – сказал Арбелоа.

В среду Барселона проиграла Атлетико 0:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Арбитр удалил защитника Пау Кубарси.

Альваро Арбелоа Реал Мадрид Барселона Лига чемпионов Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко

Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ

Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Топ-игра в 40 лет. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Топ-игра в 40 лет. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Топ-игра в 40 лет. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
