Арбелоа нашел причины проблем Барселоны в Лиге чемпионов

Наставник Реала Альваро Арбелоа утвердительно ответил на вопрос журналиста по поводу того, думает ли он, что Барселона терпит неудачи в Лиге чемпионов из-за судейства.

Тренер ранее говорил, что каталонцев в еврокубках судят справедливо, тогда как в Ла Лиге им якобы помогают.

«Я уже говорил на этот счет, и мое мнение не меняется. Мы видим, как их судят в чемпионате Испании, это происходи постоянно. Не хочу больше это обсуждать», – сказал Арбелоа.

В среду Барселона проиграла Атлетико 0:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Арбитр удалил защитника Пау Кубарси.