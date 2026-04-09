Арбелоа нашел причины проблем Барселоны в Лиге чемпионов
Тренер Реала считает, что каталонцам в ЛЧ не помогают арбитры
Наставник Реала Альваро Арбелоа утвердительно ответил на вопрос журналиста по поводу того, думает ли он, что Барселона терпит неудачи в Лиге чемпионов из-за судейства.
Тренер ранее говорил, что каталонцев в еврокубках судят справедливо, тогда как в Ла Лиге им якобы помогают.
«Я уже говорил на этот счет, и мое мнение не меняется. Мы видим, как их судят в чемпионате Испании, это происходи постоянно. Не хочу больше это обсуждать», – сказал Арбелоа.
В среду Барселона проиграла Атлетико 0:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Арбитр удалил защитника Пау Кубарси.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
