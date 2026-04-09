Снигур досрочно завершила выступление на турнире ITF в Кальви

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 96) завершила выступление на хардовом турнире ITF W75 в Кальви, Франция.

В первом сете Снигур уступила представительнице Швейцарии Валентине Ризер (WTA 398), а во втором при счете 1:4 снялась с поединка – 4:6, 1:4 (RET.)

Украинка брала медицинский тайм-аут из-за проблем с рукой.

Ранее Снигур дважды играла против Ризер и дважды одержывала победу.

В следующем поединке Ризер сыграет с представительницей Канады Кэтрин Себов.

ITF W75 Кальви. Хард, 1/8 финала

