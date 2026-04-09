Снигур досрочно завершила выступление на турнире ITF в Кальви
Украинка снялась с поединка 1/8 финала против Валентины Ризер во втором сете
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 96) завершила выступление на хардовом турнире ITF W75 в Кальви, Франция.
В первом сете Снигур уступила представительнице Швейцарии Валентине Ризер (WTA 398), а во втором при счете 1:4 снялась с поединка – 4:6, 1:4 (RET.)
Украинка брала медицинский тайм-аут из-за проблем с рукой.
Ранее Снигур дважды играла против Ризер и дважды одержывала победу.
В следующем поединке Ризер сыграет с представительницей Канады Кэтрин Себов.
ITF W75 Кальви. Хард, 1/8 финала
Дарья Снигур [1] – Валентина Ризер – 4:6, 1:4 (RET.)
