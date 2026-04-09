Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Снигур досрочно завершила выступление на турнире ITF в Кальви
09 апреля 2026, 18:52 | Обновлено 09 апреля 2026, 19:05
281
Снигур досрочно завершила выступление на турнире ITF в Кальви

Украинка снялась с поединка 1/8 финала против Валентины Ризер во втором сете

09 апреля 2026, 18:52 | Обновлено 09 апреля 2026, 19:05
281
Снигур досрочно завершила выступление на турнире ITF в Кальви
Getty Images/Global Images Ukraine. Дария Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 96) завершила выступление на хардовом турнире ITF W75 в Кальви, Франция.

В первом сете Снигур уступила представительнице Швейцарии Валентине Ризер (WTA 398), а во втором при счете 1:4 снялась с поединка – 4:6, 1:4 (RET.)

Украинка брала медицинский тайм-аут из-за проблем с рукой.

Ранее Снигур дважды играла против Ризер и дважды одержывала победу.

В следующем поединке Ризер сыграет с представительницей Канады Кэтрин Себов.

ITF W75 Кальви. Хард, 1/8 финала

Дарья Снигур [1] – Валентина Ризер – 4:6, 1:4 (RET.)

По теме:
ЦЕЛЬТ: Я тренирую Снигур. Возможно, на Ролан Гаррос и Уимблдон поеду с ней
Снигур успешно стартовала на турнире в Кальви, выиграв только один сет
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.04
Алина Грушко Sport.ua
Комментарии 1
Сьогодні "не наш день"(((, Дарина і Геля знялись, Катаріна програла італійці.
Чекаємо завтра і сподіваємся, що збірна потішить на КБДК!
