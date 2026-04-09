Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  На пути к трофею. Букмекеры оценили шансы Шахтера в игре с АЗ
09 апреля 2026, 16:32
На пути к трофею. Букмекеры оценили шансы Шахтера в игре с АЗ

Горняки являются фаворитом первой игры

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 апреля 2026 года, состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций между донецким «Шахтером» и нидерландским АЗ.

В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коэффициент на победу «Шахтера» составляет 2,31 – «горняков» считают фаворитами игры. Ничья оценивается коэффициентом 3,48, тогда как победа АЗ – 3,18.

Матч состоится в Кракове на Городском стадионе имени Хенрика Реймана. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Тренер АЗ: «Если мы заблокируем Шахтер...»
БОНДАРЕНКО: «У этих игроков Шахтера есть шанс играть за сборную Бразилии»
Тренер АЗ в ярости на свою команду перед матчем с Шахтером
АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - АЗ Алкмаар котировки букмекеров букмекеры азарт
Дмитрий Вус
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Футбол | 08 апреля 2026, 23:55 24
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико

Команда Диего Симеоне добилась комфортного преимущества

Плохие новости для Лунина: в Реале нашли замену украинцу
Футбол | 09 апреля 2026, 14:08 0
Плохие новости для Лунина: в Реале нашли замену украинцу
Плохие новости для Лунина: в Реале нашли замену украинцу

Лукаш Горничек попал на радары мадридского гранда

Матвей Пономаренко женился
Футбол | 08.04.2026, 19:57
Матвей Пономаренко женился
Матвей Пономаренко женился
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Футбол | 09.04.2026, 02:55
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Футбол | 09.04.2026, 13:28
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Незначительный перевес.  Ничья или перевес в один мяч
Популярные новости
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
09.04.2026, 03:22 1
Бокс
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
08.04.2026, 06:23 2
Футбол
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 48
Футбол
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 36
Футбол
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
07.04.2026, 21:07 81
Футбол
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
08.04.2026, 20:24 5
Футбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
07.04.2026, 20:26 2
Футбол
