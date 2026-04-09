На пути к трофею. Букмекеры оценили шансы Шахтера в игре с АЗ

В четверг, 9 апреля 2026 года, состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций между донецким «Шахтером» и нидерландским АЗ.

В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Шахтера» составляет 2,31 – «горняков» считают фаворитами игры. Ничья оценивается коэффициентом 3,48, тогда как победа АЗ – 3,18.

Матч состоится в Кракове на Городском стадионе имени Хенрика Реймана. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.