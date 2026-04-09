БОНДАРЕНКО: «У этих игроков Шахтера есть шанс играть за сборную Бразилии»

Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко рассказал, что два игрока донецкого клуба могут дорасти до уровня национальной сборной Бразилии.

– В «Шахтере» много бразильцев. Помогает ли их традиционная жизнерадостность справляться со сложными моментами, например те, что были в последние годы?

– Да, это правда, они всегда очень веселы и положительны, и это настоящее благословение – иметь их в команде. Они передают команде покой, а еще научили меня нескольким словам на бразильском португальском. Но, честно говоря, сейчас я еще не чувствую, что готов уехать и поиграть в Бразилии (смеется).

– Кто из них мог бы заиграть за сборную Бразилии?

– Хороший вопрос! Думаю, особенно на перспективу, у Алиссона Сантаны и Изаки Силвы есть хорошие шансы, – сказал Бондаренко.