Экс-игрок сборной Украины: «У Шахтера лучшая сыгранность и техника»

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый четвертьфинальный матч Лиги конференций между «Шахтером» и нидерландским АЗ, который состоится 9 апреля в польском Кракове.

«Соперничество будет идти на встречных курсах, ведь обе команды делают ставку на атакующие операции. Важно, что сегодня «горняки» смогут избежать кадровых потерь в обороне.

Думаю, что благодаря лучшей сыгранности и высшему индивидуальному мастерству «горняки» выиграют – 2:0. А недавнее поражение от «Леха» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций, где не обошлось без недооценки визави, заставит «Шахтер» действовать на этот раз с максимальной выкладкой».