Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Экс-игрок сборной Украины: «У Шахтера лучшая сыгранность и техника»
Лига конференций
09 апреля 2026, 14:07 | Обновлено 09 апреля 2026, 14:08
Экс-игрок сборной Украины: «У Шахтера лучшая сыгранность и техника»

Олег Красноперов назвал сильные стороны «горняков»

ФК Шахтер

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый четвертьфинальный матч Лиги конференций между «Шахтером» и нидерландским АЗ, который состоится 9 апреля в польском Кракове.

«Соперничество будет идти на встречных курсах, ведь обе команды делают ставку на атакующие операции. Важно, что сегодня «горняки» смогут избежать кадровых потерь в обороне.

Думаю, что благодаря лучшей сыгранности и высшему индивидуальному мастерству «горняки» выиграют – 2:0. А недавнее поражение от «Леха» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций, где не обошлось без недооценки визави, заставит «Шахтер» действовать на этот раз с максимальной выкладкой».

инсайд Лига конференций Шахтер Донецк Шахтер - АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар Олег Красноперов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем