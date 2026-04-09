Плохие новости для Лунина: в Реале нашли замену украинцу

Чешский голкипер «Браги» Лукаш Горничек привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, в 23-летнем футболисте португальской команды видят замену украинцу Андрею Лунин, будущее которого в Мадриде остается туманным. У «сливочных» есть конкуренты в борьбе за Горничека.

В текущем сезоне на сету Лукаша Горничека 46 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 22 из которых стали сухими, пропустил 39 мячей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

