  Плохие новости для Лунина: в Реале нашли замену украинцу
09 апреля 2026, 14:08 |
Плохие новости для Лунина: в Реале нашли замену украинцу

Лукаш Горничек попал на радары мадридского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукаш Горничек

Чешский голкипер «Браги» Лукаш Горничек привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, в 23-летнем футболисте португальской команды видят замену украинцу Андрею Лунин, будущее которого в Мадриде остается туманным. У «сливочных» есть конкуренты в борьбе за Горничека.

В текущем сезоне на сету Лукаша Горничека 46 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 22 из которых стали сухими, пропустил 39 мячей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Арбелоа определил трех виновных игроков «Реала» в поражении от «Баварии».

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
