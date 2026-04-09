Бомбардир ЛНЗ: «Было бы очень хорошо, если бы я забил в ворота Шахтера»
Даниил Кравчук рассказал о своем бомбардидском таланте
Форвард черкасского ЛНЗ Даниил Кравчук рассказал о своем бомбардидском таланте, заявив, что хочет забить в ворота донецкого Шахтера в 23 туре УПЛ.
– Ты забиваешь уже второй матч подряд, хотя до этого провел три поединка в запасе. По-твоему, что изменилось?
– Думаю, если бы я свой первый гол забил раньше, то и сезон для меня бы сложился лучше.
У меня были забиты мячи в первом круге, но их отменяли после просмотра VAR, а в некоторых моментах просто не везло. Думаю, это немного удручало. А вот стоило мне забить в матче с Движением и я совсем по-другому себя почувствовал. Надеюсь, голы еще будут.
– В следующем туре играете против «Шахтера». Есть ли намерение продолжить голевую серию?
– Конечно. Было бы очень хорошо, если бы я забил в этом матче и принес команде положительный результат, – сказал Кравчук.
Матч ЛНЗ – Шахтер состоится в понедельник, 13 апреля. Стартовый свисток центрального матча второго круга УПЛ прозвучит в 13.00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
