Арда ТУРАН: «Этот легионер Шахтера сейчас не в очень хорошем состоянии»

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран признался, что легионер «горняков» Проспер Оба находится на лучших кондициях перед матчем против АЗ в 1/4 финала Лиги конференций.

– Мы видели, что в последнем поединке УПЛ с «Движением» Проспер получил повреждение и не смог продолжить игру. Сейчас он здесь, с командой, поэтому рассчитываете ли вы на него и каково его состояние?

– Оба сейчас не в очень хорошем состоянии, – лаконично сказал Туран.

Проспер Оба перебрался в расположение донецкого Шахтера из черкасского ЛНЗ, но пока не может закрепиться в составе команды Арды Турана, проигрывая конкуренцию другим игрокам.