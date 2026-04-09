«Я этого не понимаю». В Португалии объяснили большие проблемы Судакова
Нельсон Фейтейрона – о непростой ситуации украинца
Журналист A Bola Нельсон Фейтейрона поделился мнением по поводу того, почему украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков не смог завоевать место в стартовом составе команды.
«Да, конечно, у Жозе Моуриньо есть свои идеи и несколько раз удивлял нас не совсем очевидными решениями. А невозможность увидеть тренировку также делает выводы очень обманчивыми. Судаков не должен играть, потому что, по моему мнению, у него – очень низкая интенсивность защиты.
Это десятка, у него – собственный атакующий стиль, это игрок, который любит тянуть мяч, вести команду вперед и управлять игрой. И я не думаю, что у Ричарда Риоса есть профиль, чтобы играть позади него и управлять защитой команды. Я думаю, что он также игрок, который очень часто склонен использовать пространство, растягивать игру, и это может создать большой дисбаланс в защите.
Поэтому без Леандро Баррейро в составе, я думаю, нам понадобится кто-нибудь с другим профилем и менталитетом. И я думаю, что мы найдем, очевидно, даже лучшего игрока, чем Леандро Баррейро – опорного полузащитника, сохранившего эту стабильность. Поэтому, по моему мнению, я не понимаю, как будет логична пара полузащитников с Судаковым и Риосом.
И, возможно, если бы мне пришлось сейчас делать ставку, я бы все же сказал, что Судаков будет игроком стартового состава, но эта ставка – это только предположение», – сказал Фейтейрона в эфире A Bola TV.
Сообщалось, что Моуриньо очень недоволен Судаковым.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент киевского «Динамо» отказался играть матч Кубка Украины на стадионе «Буковины»
Главные новости за 8 апреля на Sport.ua