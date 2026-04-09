09 апреля 2026, 10:53
Украинская команда сыграет в четвертьфинале еврокубков в 12-й раз

Учитываем матчи за время независимости Украины

ФК Шахтер

В 12-й раз украинская команда сыграет в четвертьфинале еврокубков за время независимости Украины.

В этот раз это произойдет впервые в Лиге конференций, где донецкий Шахтер сыграет против АЗ из Нидерландов.

Для Шахтера этот четвертьфинал станет пятым в еврокубковой истории. Ранее горняки играли однажды на стадии 1/4 финала в Лиге чемпионов, однажды – в Кубке УЕФА и дважды – в Лиге Европы.

Шахтер по количеству сыгранных четвертьфиналов догонит Динамо, в активе которого также 5 участий на данной стадии.

Еще по одному разу в 1/4 финала еврокубков играли Металлист и Днепр.

Украинские команды по количеству участия в четвертьфиналах еврокубков (при независимости Украины)

  • 5 – Динамо
  • 5 – Шахтер
  • 1 – Металлист
  • 1 – Днепр

Четвертьфиналы еврокубков с участием украинских команд (во времена независимости Украины)

  • 2026, Лига конференций, Шахтер – АЗ
  • 2020, Лига Европы, Шахтер – Базель – 4:1
  • 2016, Лига Европы, Шахтер – Брага – 4:0–2:1
  • 2015, Лига Европы, Динамо – Фиорентина – 1:1–0:2
  • 2015, Лига Европы, Днепр – Брюгге – 1:0–0:0
  • 2012, Лига Европы, Металлист – Спортинг – 1:1–1:2
  • 2011, Лига Европы, Динамо – Брага – 1:1–0:0
  • 2011, Лига чемпионов, Шахтер – Барселона – 0:1–1:5
  • 2009, Кубок УЕФА, Динамо – ПСЖ – 3:0–0:0
  • 2009, Кубок УЕФА, Шахтер – Марсель – 2:0–2:1
  • 1999, Лига чемпионов, Динамо – Реал – 2:0–1:1
  • 1998, Лига чемпионов, Динамо – Ювентус – 1:4–1:1
