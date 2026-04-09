Украинская команда сыграет в четвертьфинале еврокубков в 12-й раз

В 12-й раз украинская команда сыграет в четвертьфинале еврокубков за время независимости Украины.

В этот раз это произойдет впервые в Лиге конференций, где донецкий Шахтер сыграет против АЗ из Нидерландов.

Для Шахтера этот четвертьфинал станет пятым в еврокубковой истории. Ранее горняки играли однажды на стадии 1/4 финала в Лиге чемпионов, однажды – в Кубке УЕФА и дважды – в Лиге Европы.

Шахтер по количеству сыгранных четвертьфиналов догонит Динамо, в активе которого также 5 участий на данной стадии.

Еще по одному разу в 1/4 финала еврокубков играли Металлист и Днепр.

Украинские команды по количеству участия в четвертьфиналах еврокубков (при независимости Украины)

5 – Динамо

5 – Шахтер

1 – Металлист

1 – Днепр

Четвертьфиналы еврокубков с участием украинских команд (во времена независимости Украины)