Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Он играл в АПЛ – теперь спасает клуб с самого дна футбола
Другие новости
09 апреля 2026, 01:06 | Обновлено 09 апреля 2026, 01:10
ФОТО. Он играл в АПЛ – теперь спасает клуб с самого дна футбола

Впечатляющая история Дэвида Стокдейла

Instagram. Дэвид Стокдейл

Бывший голкипер «Фулхэма» Дэвид Стокдейл сменил карьеру – теперь он не отражает удары, а спасает проблемный клуб «Фарсли». Вместе с семьей он стал его владельцем и ранее возглавил команду, когда она еще называлась «Фарсли Селтик».

Клуб вылетел из National League North, а из-за серьезных финансовых проблем был вынужден сняться с Northern Counties East League в сезоне 2025/26. Сейчас проект пытаются перезапустить как «феникс-клуб».

Стокдейл признался, что изначально хотел полной прозрачности: «Мне нужно было понимать всю ситуацию, потому что клуб был на грани. В какой-то момент его могли просто забрать за долги».

Когда стало ясно, что спасения не будет, он вместе с семьей решил действовать. Приоритетом стало возвращение клуба в жизнь местного сообщества: появились программы для школ, молодежи и различные спортивные активности. Также семья вложила значительные средства в инфраструктуру и восстановление базы.

Финансовые трудности остаются серьезными: «Мы вложили много денег еще до покупки. Расходы появляются постоянно – даже базовые вещи стоят тысячи фунтов».

Стокдейл подчеркивает, что это семейный проект: «Официально владельцы – я и жена, но вся семья вовлечена. Это наше общее дело».

После завершения карьеры этот проект дал ему новую мотивацию. В будущем он хочет передать клуб детям и надеется, что больше болельщиков будут поддерживать команды низших лиг.

фото lifestyle Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу бизнес
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем