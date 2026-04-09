ФОТО. Он играл в АПЛ – теперь спасает клуб с самого дна футбола

Бывший голкипер «Фулхэма» Дэвид Стокдейл сменил карьеру – теперь он не отражает удары, а спасает проблемный клуб «Фарсли». Вместе с семьей он стал его владельцем и ранее возглавил команду, когда она еще называлась «Фарсли Селтик».

Клуб вылетел из National League North, а из-за серьезных финансовых проблем был вынужден сняться с Northern Counties East League в сезоне 2025/26. Сейчас проект пытаются перезапустить как «феникс-клуб».

Стокдейл признался, что изначально хотел полной прозрачности: «Мне нужно было понимать всю ситуацию, потому что клуб был на грани. В какой-то момент его могли просто забрать за долги».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Когда стало ясно, что спасения не будет, он вместе с семьей решил действовать. Приоритетом стало возвращение клуба в жизнь местного сообщества: появились программы для школ, молодежи и различные спортивные активности. Также семья вложила значительные средства в инфраструктуру и восстановление базы.

Финансовые трудности остаются серьезными: «Мы вложили много денег еще до покупки. Расходы появляются постоянно – даже базовые вещи стоят тысячи фунтов».

Стокдейл подчеркивает, что это семейный проект: «Официально владельцы – я и жена, но вся семья вовлечена. Это наше общее дело».

После завершения карьеры этот проект дал ему новую мотивацию. В будущем он хочет передать клуб детям и надеется, что больше болельщиков будут поддерживать команды низших лиг.