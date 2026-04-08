  Партнер Ваната: «Он важный игрок для команды и забивал важные голы»
08 апреля 2026, 22:51 | Обновлено 08 апреля 2026, 22:52
218
0

Партнер Ваната: «Он важный игрок для команды и забивал важные голы»

Абель Руис сожалеет о травме конкурента

08 апреля 2026, 22:51 | Обновлено 08 апреля 2026, 22:52
218
0
Партнер Ваната: «Он важный игрок для команды и забивал важные голы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард «Жироны» Владислав Ванат получил травму в начале матча с «Вильярреалом» (1:0) и пропустит остаток сезона в Ла Лиге. Его заменил Абель Руис, который из-за постоянных повреждений провел всего восемь матчей в чемпионате Испании.

26-летний футболист лестно отозвался об украинце: «Он важный игрок для команды и забивал важные голы. Жаль. Я разговаривал с ним после матча, и он выглядел неважно. Если придет время помочь на поле, я буду там».

«Я начал сезон с большим энтузиазмом, но во втором матче получил травму, а через месяц произошел рецидив. Я очень доволен тем, как все сложилось, снова чувствую себя хорошо и снова чувствую себя футболистом», – добавил Руис.

24-летний Ванат забил 13 голов в 36 матчах за «Жирону».

Руслан Полищук Источник: Estadio Deportivo
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко

Президент киевского «Динамо» отказался играть матч Кубка Украины на стадионе «Буковины»

Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026

Отец спортсмена обвинил россию

Матвей Пономаренко женился
Матвей Пономаренко женился
Фермин Лопес вышел на поле с забинтованной головой. Что случилось?
Фермин Лопес вышел на поле с забинтованной головой. Что случилось?
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
