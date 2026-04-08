Партнер Ваната: «Он важный игрок для команды и забивал важные голы»

Форвард «Жироны» Владислав Ванат получил травму в начале матча с «Вильярреалом» (1:0) и пропустит остаток сезона в Ла Лиге. Его заменил Абель Руис, который из-за постоянных повреждений провел всего восемь матчей в чемпионате Испании.

26-летний футболист лестно отозвался об украинце: «Он важный игрок для команды и забивал важные голы. Жаль. Я разговаривал с ним после матча, и он выглядел неважно. Если придет время помочь на поле, я буду там».

«Я начал сезон с большим энтузиазмом, но во втором матче получил травму, а через месяц произошел рецидив. Я очень доволен тем, как все сложилось, снова чувствую себя хорошо и снова чувствую себя футболистом», – добавил Руис.

24-летний Ванат забил 13 голов в 36 матчах за «Жирону».