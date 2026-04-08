ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на долгий срок

Клубный сезон для нападающего сборной Украины и каталонской «Жироны» Владислава Ваната фактически завершен.

Каталонский клуб сообщил, что Владислав получил травму сухожилия подколенной поверхности левой ноги. Ориентировочный период восстановления составит 10-12 недель.

В текущем сезоне на счету Владислава Ваната 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 13 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Ранее бывший тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал футболиста «Жироны» Владислава Ваната.