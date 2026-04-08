ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на долгий срок
Украинский футболист пропустит 10-12 недель
Клубный сезон для нападающего сборной Украины и каталонской «Жироны» Владислава Ваната фактически завершен.
Каталонский клуб сообщил, что Владислав получил травму сухожилия подколенной поверхности левой ноги. Ориентировочный период восстановления составит 10-12 недель.
В текущем сезоне на счету Владислава Ваната 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 13 забитыми мячами и четырьмя ассистами.
Ранее бывший тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал футболиста «Жироны» Владислава Ваната.
🏥 COMUNICAT MÈDIC |— Girona FC (@GironaFC) April 8, 2026
Vladyslav Vanat pateix una lesió tendinosa a l’isquiotibial de la cama esquerra. Període de baixa estimat: 10-12 setmanes. pic.twitter.com/exGzGDRzMh
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
