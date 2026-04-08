08 апреля 2026, 14:13 | Обновлено 08 апреля 2026, 14:38
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на долгий срок

Украинский футболист пропустит 10-12 недель

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Клубный сезон для нападающего сборной Украины и каталонской «Жироны» Владислава Ваната фактически завершен.

Каталонский клуб сообщил, что Владислав получил травму сухожилия подколенной поверхности левой ноги. Ориентировочный период восстановления составит 10-12 недель.

В текущем сезоне на счету Владислава Ваната 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 13 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Ранее бывший тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал футболиста «Жироны» Владислава Ваната.

Мбаппе находится в 5 голах от повторения своего рекорда результативности
Винисиус ЖУНИОР: «У меня не сложились отношения с тренером. Так бывает»
Реал отреагировал на смерть Луческу после поражения в Лиге чемпионов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборную Украины может возглавить легенда Динамо. Хорошие отношения с УАФ
Футбол | 08 апреля 2026, 07:52 5
Сборную Украины может возглавить легенда Динамо. Хорошие отношения с УАФ
Сборную Украины может возглавить легенда Динамо. Хорошие отношения с УАФ

Команду может возглавить Олег Лужный

Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Бокс | 07 апреля 2026, 18:01 0
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера

Сказал, что не хочет возвращаться в ринг

ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Футбол | 07.04.2026, 18:25
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
11 известных игроков возрастом 40 лет и старше, которые продолжают карьеру
Футбол | 08.04.2026, 13:26
11 известных игроков возрастом 40 лет и старше, которые продолжают карьеру
11 известных игроков возрастом 40 лет и старше, которые продолжают карьеру
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08.04.2026, 04:59
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Популярные новости
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 17
Футбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 9
Олимпийские игры
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 53
Футбол
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 23
Футбол
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
07.04.2026, 09:43 4
Футбол
