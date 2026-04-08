  4. Вся клубная делегация Шахтера посетит похороны Мирчи Луческу
08 апреля 2026, 22:00
Вся клубная делегация Шахтера посетит похороны Мирчи Луческу

Накануне экс-наставник «горняков» скончался в Бухаресте в возрасте 80 лет

Digi Sport. Мирча Луческу

Руководство «Шахтера» планирует посетить церемонию прощания и похороны бывшего наставника клуба, который является наиболее успешным тренером в его истории, Мирчи Луческу, скончавшегося накануне в Бухаресте после проблем с сердцем.

Ожидается, что в Румынию прибудет вся клубная делегация «Шахтера», о чем заявил спортивный директор «горняков» Дарио Срна.

«Мы узнали эту печальную новость и сожалеем. На похоронах будет присутствовать вся наша клубная делегация», – сказал Срна.

Отметим, что сегодня и завтра на главной арене Румынии «Национальном стадионе» в Бухаресте проходит церемония прощания с Мирчей Луческу, гроб с телом которого был специально привезен на стадион для этого мероприятия.

Алексей Сливченко Источник: adevarul.ro
