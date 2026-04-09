Игорь Суркис срочно покинет Украину. Есть важная цель

Президент «Динамо» Игорь Суркис и президент «Шахтера» Ринат Ахметов прибудут в Румынию, чтобы принять участие в похоронах выдающегося тренера Мирчи Луческу, который ранее возглавлял оба клуба. Об этом сообщает ProSport со ссылкой на футбольного агента и близкого друга Луческу Аркадия Запорожану.

Клубы отправят свои делегации для участия в церемониях памяти тренера. Похороны тренера состоятся в пятницу в Румынии. Делегации прилетят в Бухарест, возглавят их Суркис и Ахметов.

Запорожан рассказал, что после госпитализации Луческу многие украинцы интересовались состоянием его здоровья и все надеялись на чудо. Однако 7 апреля тренер скончался из-за сердечно-сосудистых проблем.

Луческу возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год, завоевав с командой 22 трофея, а в 2020-2023 годах работал в «Динамо», с которым выиграл три турнира.