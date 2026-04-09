Украина. Премьер лига
09 апреля 2026, 18:48 |
Игорь Суркис срочно покинет Украину. Есть важная цель

Президент «Динамо» вместе с Ахметовым посетят похороны Луческу

Getty Images/Global Images Украина. Игорь Суркис и Ринат Ахметов

Президент «Динамо» Игорь Суркис и президент «Шахтера» Ринат Ахметов прибудут в Румынию, чтобы принять участие в похоронах выдающегося тренера Мирчи Луческу, который ранее возглавлял оба клуба. Об этом сообщает ProSport со ссылкой на футбольного агента и близкого друга Луческу Аркадия Запорожану.

Клубы отправят свои делегации для участия в церемониях памяти тренера. Похороны тренера состоятся в пятницу в Румынии. Делегации прилетят в Бухарест, возглавят их Суркис и Ахметов.

Запорожан рассказал, что после госпитализации Луческу многие украинцы интересовались состоянием его здоровья и все надеялись на чудо. Однако 7 апреля тренер скончался из-за сердечно-сосудистых проблем.

Луческу возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год, завоевав с командой 22 трофея, а в 2020-2023 годах работал в «Динамо», с которым выиграл три турнира.

По теме:
Луис Адриано обратился к Луческу после его смерти: «Не просто наставник»
Лига конференций. Матчи 1/4 финала, 9 апреля. Смотреть онлайн LIVE
ВИДЕО. Автобус Костюка против Металлиста 1925. Промо-ролик к матчу Динамо
Шахтер Донецк Динамо Киев смерть Мирча Луческу Игорь Суркис Ринат Ахметов
Дмитрий Олийченко Источник: ProSport
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Футбол | 08 апреля 2026, 20:24 5
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии

В Мадриде недовольны действиями некоторых футболистов

Мичел высказался о травме Ваната и назвал сроки восстановления
Футбол | 09 апреля 2026, 17:34 0
Мичел высказался о травме Ваната и назвал сроки восстановления
Мичел высказался о травме Ваната и назвал сроки восстановления

Тренер Жироны огорчен ситуацией

Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Футбол | 09.04.2026, 02:55
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футзал | 09.04.2026, 15:00
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
Футбол | 09.04.2026, 16:45
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
Популярные новости
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
09.04.2026, 03:22 1
Бокс
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 57
Футбол
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 36
Футбол
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
08.04.2026, 08:46 12
Футбол
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 107
Футбол
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 2
Футбол
