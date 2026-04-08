Воры-модники обокрали дом главного тренера Марселя
Хабиб Бейе стал очередным пострадавшим от преступников Марселя
Это практически неизбежно, когда играешь или работаешь в «Марселе» – главный тренер команды Хабиб Бейе стал жертвой кражи со взломом на своей вилле в ночь на среду, 8 апреля. Воспользовавшись его отсутствием в тот вечер, воры проникли в его дом и украли все, что смогли, в данном случае, чемодан, полный одежды и аксессуаров Louis Vuitton. Получив сообщение, полиция провела расследование и взяла отпечатки пальцев в доме.
Бейе уже становился жертвой попытки угона автомобиля в марте 2005 года, когда играл за «Марсель».
После ухода Роберто де Дзерби Бейе пока не может вернуть команду к стабильным результатам. В последних двух поединках марсельцы проиграли и идут на четвертом месте в Лиге 1.
