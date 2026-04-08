Невероятные цифры. Первые 100 матчей Компани в Баварии

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» стал юбилейным – 100-м – для Венсана Компани на посту главного тренера мюнхенской «Баварии».

За этот период команда провела 100 матчей, в которых одержала 76 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Разница мячей составляет 302 забитых против 101 пропущенного, а средний показатель набора очков – 2,41 за игру. За это время Компани задействовал 42 разных футболиста.

Лучшим бомбардиром «Баварии» при бельгийском специалисте является Гарри Кейн – на его счету 90 голов и 26 результативных передач в 92 матчах.

На данный момент мюнхенский клуб лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на 9 очков за шесть туров до конца чемпионата. В Лиге чемпионов команда выиграла первый четвертьфинальный матч со счетом 2:1 и в случае выхода в полуфинал встретится с победителем противостояния «ПСЖ» – «Ливерпуль».