08 апреля 2026, 17:14 | Обновлено 08 апреля 2026, 17:16
Бавария лидирует среди команд топ-5 лиг по результативности в сезоне

Вспомним топ-10 команд пятерки сильнейших лиг по забитым мячам в сезоне во всех турнирах

Бавария благодаря двум голам в ворота Реала в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов довела до 148 забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Ближайший преследователь мюнхенцев, Барселона, имеет в своем активе на 21 гол меньше (127).

На третьем месте расположен Манчестер Сити, уже отставший от Баварии на 39 голов (109)!

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 148 – Бавария
  • 127 – Барселона
  • 109 – Манчестер Сити
  • 108 – Арсенал
  • 104 – ПСЖ
  • 103 – Реал
  • 103 – Челси
  • 96 – Интер
  • 95 – Атлетико
  • 89 – Ньюкасл Юнайтед
