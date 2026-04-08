Бавария лидирует среди команд топ-5 лиг по результативности в сезоне
Вспомним топ-10 команд пятерки сильнейших лиг по забитым мячам в сезоне во всех турнирах
08 апреля 2026, 17:14 | Обновлено 08 апреля 2026, 17:16
Бавария благодаря двум голам в ворота Реала в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов довела до 148 забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Ближайший преследователь мюнхенцев, Барселона, имеет в своем активе на 21 гол меньше (127).
На третьем месте расположен Манчестер Сити, уже отставший от Баварии на 39 голов (109)!
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 148 – Бавария
- 127 – Барселона
- 109 – Манчестер Сити
- 108 – Арсенал
- 104 – ПСЖ
- 103 – Реал
- 103 – Челси
- 96 – Интер
- 95 – Атлетико
- 89 – Ньюкасл Юнайтед
