  4. В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ
08 апреля 2026, 19:05
В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ

Михавко поможет в игре с Металлистом 1925

ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Динамо на официальном сайте сообщило о возвращении к тренировкам основного центрального защитника Тараса Михавко, который из-за повреждения пропустил встречи против Александрии и Карпат.

Михавко будет в заявке на важный матч чемпионата Украины против Металлиста 1925.

Встреча состоится 11 апреля.

В турнирной таблице киевляне набрали 41 пункт и идут на четвертой позиции, а харьковская команда набрала 35 очков и занимает пятое место.

