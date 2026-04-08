Украина. Премьер лига08 апреля 2026, 19:05 |
598
0
В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ
Михавко поможет в игре с Металлистом 1925
Динамо на официальном сайте сообщило о возвращении к тренировкам основного центрального защитника Тараса Михавко, который из-за повреждения пропустил встречи против Александрии и Карпат.
Михавко будет в заявке на важный матч чемпионата Украины против Металлиста 1925.
Встреча состоится 11 апреля.
В турнирной таблице киевляне набрали 41 пункт и идут на четвертой позиции, а харьковская команда набрала 35 очков и занимает пятое место.
