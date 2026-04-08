За последние 50 лет только один тренер мадридского «Реала» проиграл больше матчей за стартовые 19 игр, чем Альваро Арбелоа, который проиграл 6 матчей – Висенте Дель Боске. Испанский тренер потерпел поражение в 8 из 19 первых матчей на посту главного тренера «бланкос».



Висенте был у руля мадридцев в сезонах 1993/94 и 95/96, в обоих случаях он был исполняючим обязаности главного тренера. В этих сезонах испанец руководил командой всего 13 матчей. Полноценным тренером «Реала» Дель Боске стал в сезоне 99/00. За эти три «захода» в клуб он проиграл 8 из 19 стартовых игр.



Дальнейшая карьера в Мадриде для тренера была успешной – дважды привел клуб в победе в Лиге чемпионов(99/00, 01/02), дважды чемпион Испании(00/01, 02/03), победа в Суперкубке УЕФА(02/03), победа в Суперкубке Испании(01/02), победители клубного чемпионата мира(01/02).



Всего на посту главного тренера в Реале испанский специалист провел 246 матчей.



Также Висенте привел к успеху сборную Испании – чемпионы мира 2010 и чемпиони Европы 2012.

