Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе находится в 5 голах от повторения своего рекорда результативности
Другие новости
08 апреля 2026, 13:24 | Обновлено 08 апреля 2026, 13:25
Мбаппе находится в 5 голах от повторения своего рекорда результативности

Француз уже забил 39 голов за Реал в сезоне 2025/26 во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 39-й гол за Реал в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Произошло это в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Баварии.

39 голов является повторением 5-го лучшего показателя результативности француза в одном сезоне. Дважды такое количество голов Мбаппе забивал в составе ПСЖ (2018/19 и 2021/22).

В четырех сезонах французский нападающий забивал 40+ голов: 2023/44 (44, ПСЖ), 2024/25 (44, Реал), 2020/21 (42, ПСЖ) и 2022/23 (41, ПСЖ).

Таким образом, для повторения собственного рекорда результативности за клуб в одном сезоне Мбаппе остается забить 5 мячей.

Количество голов Килиана Мбаппе по сезонам на клубном уровне во всех турнирах

  • 44 – 2023/24 (ПСЖ), 48 матчей
  • 44 – 2024/25 (Реал), 59 матчей
  • 42 – 2020/21 (ПСЖ), 47 матчей
  • 41 – 2022/23 (ПСЖ), 43 матча
  • 39 – 2025/26 (Реал), 37 матчей
  • 39 – 2018/19 (ПСЖ), 43 матча
  • 39 – 2021/22 (ПСЖ), 46 матчей
  • 30 – 2019/20 (ПСЖ), 37 матчей
  • 28 – 2016/17 (Монако), 46 матчей
  • 21 – 2017/18 (ПСЖ), 46 матчей

Килиан Мбаппе в сезоне 2025/26, статистика выступлений за Реал (37 матчей, 39 голов)

  • 23 – Ла Лига
  • 14 – Лига чемпионов
  • 2 – Кубок Испании
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем