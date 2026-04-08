Мбаппе находится в 5 голах от повторения своего рекорда результативности
Француз уже забил 39 голов за Реал в сезоне 2025/26 во всех турнирах
Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 39-й гол за Реал в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Произошло это в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Баварии.
39 голов является повторением 5-го лучшего показателя результативности француза в одном сезоне. Дважды такое количество голов Мбаппе забивал в составе ПСЖ (2018/19 и 2021/22).
В четырех сезонах французский нападающий забивал 40+ голов: 2023/44 (44, ПСЖ), 2024/25 (44, Реал), 2020/21 (42, ПСЖ) и 2022/23 (41, ПСЖ).
Таким образом, для повторения собственного рекорда результативности за клуб в одном сезоне Мбаппе остается забить 5 мячей.
Количество голов Килиана Мбаппе по сезонам на клубном уровне во всех турнирах
- 44 – 2023/24 (ПСЖ), 48 матчей
- 44 – 2024/25 (Реал), 59 матчей
- 42 – 2020/21 (ПСЖ), 47 матчей
- 41 – 2022/23 (ПСЖ), 43 матча
- 39 – 2025/26 (Реал), 37 матчей
- 39 – 2018/19 (ПСЖ), 43 матча
- 39 – 2021/22 (ПСЖ), 46 матчей
- 30 – 2019/20 (ПСЖ), 37 матчей
- 28 – 2016/17 (Монако), 46 матчей
- 21 – 2017/18 (ПСЖ), 46 матчей
Килиан Мбаппе в сезоне 2025/26, статистика выступлений за Реал (37 матчей, 39 голов)
- 23 – Ла Лига
- 14 – Лига чемпионов
- 2 – Кубок Испании
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
