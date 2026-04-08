Лига чемпионов08 апреля 2026, 18:45 | Обновлено 08 апреля 2026, 18:52
537
2
Туран выбрал между Атлетико и Барселоной в Лиге чемпионов
Тренеру Шахтера ближе Мадрид
На пресс-конференции перед первым матчем четвертьфинала Лиги конференций против АЗ у наставника Шахтера Арды Турана спросили, кого он будет поддерживать в четвертьфинале Лиги чемпионов между Атлетико и Барселоной.
«Атлетико и Барселона в Лиге чемпионов? Интересный выбор. Но, конечно, это Мадрид. Я за Атлетико», – сказал Туран.
Во время карьеры игрока турецкий хавбек в Испании длительное время выступал за Атлетико и Барселону.
В составе обеих команд выиграл по четыре трофея.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
правильно.ніхто тих півнів розмальованих під педоту, не любить
Класс. С Тураном на одной волне будем сегодня за Атлетико
