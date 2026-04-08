  Туран выбрал между Атлетико и Барселоной в Лиге чемпионов
08 апреля 2026, 18:45 | Обновлено 08 апреля 2026, 18:52
Туран выбрал между Атлетико и Барселоной в Лиге чемпионов

Тренеру Шахтера ближе Мадрид

На пресс-конференции перед первым матчем четвертьфинала Лиги конференций против АЗ у наставника Шахтера Арды Турана спросили, кого он будет поддерживать в четвертьфинале Лиги чемпионов между Атлетико и Барселоной.

«Атлетико и Барселона в Лиге чемпионов? Интересный выбор. Но, конечно, это Мадрид. Я за Атлетико», – сказал Туран.

Во время карьеры игрока турецкий хавбек в Испании длительное время выступал за Атлетико и Барселону.

В составе обеих команд выиграл по четыре трофея.

правильно.ніхто тих півнів розмальованих під педоту, не любить
Класс. С Тураном на одной волне будем сегодня за Атлетико
