  4. Олисе находится в трех ассистах от рекорда Мхитаряна в XXI веке
08 апреля 2026, 17:29 | Обновлено 08 апреля 2026, 17:32
Игрок Баварии снова отметился результативной передачей

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Французский полузащитник Баварии Майкл Олисе сделал свою 29-ю результативную передачу в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Случилось это в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Согласно известному статистическому порталу Transfermarkt, рекордсменом ХХІ века среди игроков топ-15 лиг по количеству результативных передач в одном сезоне во всех турнирах является Генрих Мхитарян, оформивший 32 ассиста в составе дортмундской Боруссии в сезоне 2015/16.

По 32 ассиста также сделали Хави в сезоне 2008/09 и Лионель Месси в сезоне 2011/12 (оба в составе Барселоны), против Мхитарян сделал это за меньшее количество матчей.

Таким образом, Олисе, согласно Transfermarkt, находится в трех ассистах от повторения рекорда XXI века в топ-15 лигах.

Игроки топ-15 европейских чемпионатов с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне во всех турнирах в ХХІ веке

  • 32 – Генрих Мхитарян (Боруссия Дортмунд), 2015/16, 52 матча
  • 32 – Хави (Барселона), 2008/09, 54 матча
  • 32 – Лионель Месси (Барселона), 2011/12, 60 матчей
  • 31 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2022/23, 49 матчей
  • 31 – Лионель Месси (2014/15), 57 матчей
  • 30 – Деку (Порту), 2002/03, 45 матчей
  • 30 – Хуан Мата (Челси), 2012/13, 64 матча
  • 29 – Майкл Олисе (Бавария), 2025/26, 41 матч
  • 29 – Деку (Порту), 2003/04, 45 матчей
  • 29 – Месут Озил (Вердер), 2009/10, 46 матчей
