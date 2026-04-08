Олисе находится в трех ассистах от рекорда Мхитаряна в XXI веке

Французский полузащитник Баварии Майкл Олисе сделал свою 29-ю результативную передачу в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Случилось это в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Согласно известному статистическому порталу Transfermarkt, рекордсменом ХХІ века среди игроков топ-15 лиг по количеству результативных передач в одном сезоне во всех турнирах является Генрих Мхитарян, оформивший 32 ассиста в составе дортмундской Боруссии в сезоне 2015/16.

По 32 ассиста также сделали Хави в сезоне 2008/09 и Лионель Месси в сезоне 2011/12 (оба в составе Барселоны), против Мхитарян сделал это за меньшее количество матчей.

Таким образом, Олисе, согласно Transfermarkt, находится в трех ассистах от повторения рекорда XXI века в топ-15 лигах.

Игроки топ-15 европейских чемпионатов с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне во всех турнирах в ХХІ веке