МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил победу сборной Боснии и Герцеговины над Италией в финальном матче отборочного турнира к ЧМ-2026.

«Неприятно удивили итальянцы, которые умудрились снова не попасть на мировой форум. При всем уважении к боснийцам, Италия по классу должна была пройти этого соперника. Однако факты – вещь упрямая: в последнее время заметно сдали итальянские клубы на международной арене, теперь вот разочаровала и сборная.

Что же касается боснийцев, то им респект. Их мотивация зашкаливала, и они в итоге вписали яркую страницу в футбольную историю своей страны. Не удивлюсь, если уже в ближайшее время благодарные болельщики позаботятся о возведении памятника лидеру сборной Эдину Джеко.

Интересно, что близки к попаданию на ЧМ были футболисты еще одной сборной с Балкан – Косово. Они также продемонстрировали незаурядный характер. Их оппонентам из Турции потребовались огромные усилия, чтобы склонить чашу весов в свою сторону», – сказал Маркевич.