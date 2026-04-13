Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
Чемпионат мира
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»

Мирон Богданович – о выходе Боснии на чемпионат мира 2026

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил победу сборной Боснии и Герцеговины над Италией в финальном матче отборочного турнира к ЧМ-2026.

«Неприятно удивили итальянцы, которые умудрились снова не попасть на мировой форум. При всем уважении к боснийцам, Италия по классу должна была пройти этого соперника. Однако факты – вещь упрямая: в последнее время заметно сдали итальянские клубы на международной арене, теперь вот разочаровала и сборная.

Что же касается боснийцев, то им респект. Их мотивация зашкаливала, и они в итоге вписали яркую страницу в футбольную историю своей страны. Не удивлюсь, если уже в ближайшее время благодарные болельщики позаботятся о возведении памятника лидеру сборной Эдину Джеко.

Интересно, что близки к попаданию на ЧМ были футболисты еще одной сборной с Балкан – Косово. Они также продемонстрировали незаурядный характер. Их оппонентам из Турции потребовались огромные усилия, чтобы склонить чашу весов в свою сторону», – сказал Маркевич.

По теме:
Шанс для Италии. УЕФА может провести турнир за путевку на ЧМ вместо Ирана
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Мирон Маркевич вынес вердикт Лунину после фиаско от Баварии
Мирон Маркевич сборная Италии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Футбол | 12 апреля 2026, 09:06 6
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»

Игорь Цыганык расхвалил турецкого специалиста Арду Турана

Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Футбол | 12 апреля 2026, 07:52 2
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»

Сабо рассказал, каким он был футболистом

У кого 8.3? Известная оценка Трубина за сухой матч в Португалии
Футбол | 13.04.2026, 03:34
У кого 8.3? Известная оценка Трубина за сухой матч в Португалии
У кого 8.3? Известная оценка Трубина за сухой матч в Португалии
Решение принято. Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Футбол | 12.04.2026, 23:22
Решение принято. Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Решение принято. Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Бокс | 12.04.2026, 09:44
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 438
Футбол
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
12.04.2026, 05:35 17
Футбол
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 42
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 11
Футбол
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
11.04.2026, 04:32 7
Футбол
Легенда. На войне погибла звезда украинского киберспорта по Dota 2
Легенда. На войне погибла звезда украинского киберспорта по Dota 2
11.04.2026, 12:13
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем