Эксперт: «Мы не Италия. Ребров и Шевченко сами не уйдут»
Вацко уверен, что Ребров и Шевченко в отставку не подадут
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко уверен, что тренер сборной Украины Сергей Ребров и президент УАФ Андрей Шевченко сами не уйдут со своих должностей, несмотря на все неудачи национальной команды.
«Всю неделю в Европе обсуждали пример Италии, где ушли тренер и президент федерации после невыхода на ЧМ-2026. У нас такое невозможно, вы сами видите это».
«В Италии никто никого не увольнял, хотя там есть другие проблемы, в том числе с организацией Евро-2032. У нас президенты УАФ не уходят после неудач сборной», – сказал Вацко.
Ранее сообщалось, что Ребров может получить новый контракт от УАФ.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Супряга вспомнил хет-трик в ворота «Днепра-1»
Бывший тренер мадридского «Реала» достиг соглашения с Федерацией футбола Франции