Эксперт: «Мы не Италия. Ребров и Шевченко сами не уйдут»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко уверен, что тренер сборной Украины Сергей Ребров и президент УАФ Андрей Шевченко сами не уйдут со своих должностей, несмотря на все неудачи национальной команды.

«Всю неделю в Европе обсуждали пример Италии, где ушли тренер и президент федерации после невыхода на ЧМ-2026. У нас такое невозможно, вы сами видите это».

«В Италии никто никого не увольнял, хотя там есть другие проблемы, в том числе с организацией Евро-2032. У нас президенты УАФ не уходят после неудач сборной», – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что Ребров может получить новый контракт от УАФ.