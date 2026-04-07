  4. Эксперт: «Мы не Италия. Ребров и Шевченко сами не уйдут»
07 апреля 2026, 15:12 | Обновлено 07 апреля 2026, 15:34
Эксперт: «Мы не Италия. Ребров и Шевченко сами не уйдут»

Вацко уверен, что Ребров и Шевченко в отставку не подадут

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко уверен, что тренер сборной Украины Сергей Ребров и президент УАФ Андрей Шевченко сами не уйдут со своих должностей, несмотря на все неудачи национальной команды.

«Всю неделю в Европе обсуждали пример Италии, где ушли тренер и президент федерации после невыхода на ЧМ-2026. У нас такое невозможно, вы сами видите это».

«В Италии никто никого не увольнял, хотя там есть другие проблемы, в том числе с организацией Евро-2032. У нас президенты УАФ не уходят после неудач сборной», – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что Ребров может получить новый контракт от УАФ.

Да, уж! Це точно - не Італія. Гідність - це не наш "футбольний" менталітет. Прикро. Так чинити - себе не поважати. 
Ці всі рєброви, пазікі - це особини без честі і гідності!!!! Це просто насєлєніє, у якого за душею нічого окрім доларів не існує!!!!
Ганьба. 
Шевченко - кар'єрист, а Ребров - заробітчанин, крім того, що ви ще й куми. Думаю,там добрячий схематоз працює..
ганьба. гнати обох. шева взагалі не вписується нікуди.
У людей є честь і гідність, а у Шеви і Ребра тільки жага наживи. Їхні дії призводять до деградації українського футболу. Навіть при Павелку не було такого бардаку.
думаю в цього лоботряса завищена самооцінка, ви ж подивіться яке воно напищене ходить, а як з людьми спілкується, прям небожітель, цей сам нікуди не піде пока підсрачника незаробить, в таких ні честі ні совісті одні долари в очах, гідко від таких.
