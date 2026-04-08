  4. ХАВЕРЦ: «Приблизительно 80% гола принадлежит ему. Невероятный ассист»
08 апреля 2026, 14:49
ХАВЕРЦ: «Приблизительно 80% гола принадлежит ему. Невероятный ассист»

Немецкий футболист высоко оценил голевую передачу Габриэля Мартинелли

Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Автор победного гола «Арсенала» в выездном матче против «Спортинга», Кай Хаверц, прокомментировал победу своей команды в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Мартинелли? Я сказал, что примерно 80 процентов гола принадлежит ему. Я был там, чтобы завершить атаку. Но это была невероятная передача с его стороны: я его увидел, он просто отдал идеальный пас, и получился красивый гол.

Наш вратарь? Он невероятный – я до сих пор думаю, что люди недооценивают его в футбольном мире, но за последние два года… возможно, Райя был лучшим вратарем мира, и нам всем повезло, что он у нас есть.

Я думаю, эта победа нам была нужна, ведь мы все были расстроены тем, как прошли последние несколько недель. Но пришло время двигаться вперед, быть позитивными и держаться вместе как команда – игроки, тренеры, болельщики – мы все вместе в этом, и мы все еще можем чего-то достичь в этом году.

Это может быть что-то очень особенное, именно за это мы будем бороться, а сейчас время выигрывать матчи», – сказал Хаверц.

Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон Лига чемпионов Кай Хаверц Спортинг - Арсенал Габриэл Мартинелли
Андрей Витренко Источник: ФК Арсенал Лондон
