Арсенал – лучший в топ-5 лигах по среднему количеству пропущенных мячей

Лондонский Арсенал сыграл свой 26-й матч в сезоне 2025/26 без пропущенных мячей во всех турнирах.

Произошло это в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Спортинга (1:0).

Благодаря этому «канониры» теперь делят с Комо первое место в сезоне в топ-5 лигах по среднему количеству пропущенных мячей за матч (по 0.69).

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наименьшим средним количеством пропущенных мячей за матч в сезоне 2025/26 во всех турнирах

0.69 – Арсенал (36)

0.69 – Комо (25)

0.77 – Милан (27)

0.91 – Интер (41)

0.92 – Манчестер Сити (46)

0.94 – Лацио (32)

0.95 – Лион (40)

0.98 – Рома (41)

1.00 – Бавария (44)

1.00 – Ланс (32)

В скобках – количество пропущенных мячей в сезоне

Вспомним все матчи Арсенала без пропущенных мячей в сезоне 2025/26.

Матчи Арсенала без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах (26)

Лига чемпионов, Спортинг – Арсенал – 0:1

Лига чемпионов, Арсенал – Байер – 2:0

АПЛ, Арсенал – Эвертон – 2:0

АПЛ, Брайтон – Арсенал – 0:1

Кубок Англии, Арсенал – Уиган – 4:0

АПЛ, Арсенал – Сандерленд – 3:0

Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0

АПЛ, Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4

АПЛ, Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0

АПЛ, Арсенал – Ливерпуль – 0:0

АПЛ, Эвертон – Арсенал – 0:1

Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3

АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0

Лига чемпионов, Славия – Арсенал – 0:3

АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2

Кубок английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0

АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0

Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 4:0

АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1

АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0

Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0

Кубок английской лиги, Порт Вейл – Арсенал – 0:2

Лига чемпионов, Атлетик – Арсенал – 0:2

АПЛ, Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0

АПЛ, Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0

АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1