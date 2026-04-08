Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – лучший в топ-5 лигах по среднему количеству пропущенных мячей
Англия
08 апреля 2026, 12:03 |
Арсенал – лучший в топ-5 лигах по среднему количеству пропущенных мячей

«Канониры» сыграли 26-й «сухой» матч в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал сыграл свой 26-й матч в сезоне 2025/26 без пропущенных мячей во всех турнирах.

Произошло это в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Спортинга (1:0).

Благодаря этому «канониры» теперь делят с Комо первое место в сезоне в топ-5 лигах по среднему количеству пропущенных мячей за матч (по 0.69).

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наименьшим средним количеством пропущенных мячей за матч в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 0.69 – Арсенал (36)
  • 0.69 – Комо (25)
  • 0.77 – Милан (27)
  • 0.91 – Интер (41)
  • 0.92 – Манчестер Сити (46)
  • 0.94 – Лацио (32)
  • 0.95 – Лион (40)
  • 0.98 – Рома (41)
  • 1.00 – Бавария (44)
  • 1.00 – Ланс (32)

В скобках – количество пропущенных мячей в сезоне

Вспомним все матчи Арсенала без пропущенных мячей в сезоне 2025/26.

Матчи Арсенала без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах (26)

Лига чемпионов, Спортинг – Арсенал – 0:1
Лига чемпионов, Арсенал – Байер – 2:0
АПЛ, Арсенал – Эвертон – 2:0
АПЛ, Брайтон – Арсенал – 0:1
Кубок Англии, Арсенал – Уиган – 4:0
АПЛ, Арсенал – Сандерленд – 3:0
Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0
АПЛ, Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4
АПЛ, Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
АПЛ, Арсенал – Ливерпуль – 0:0
АПЛ, Эвертон – Арсенал – 0:1
Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3
АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0
Лига чемпионов, Славия – Арсенал – 0:3
АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2
Кубок английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0
АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 4:0
АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1
АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
Кубок английской лиги, Порт Вейл – Арсенал – 0:2
Лига чемпионов, Атлетик – Арсенал – 0:2
АПЛ, Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
АПЛ, Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0
АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига чемпионов Кубок Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу Арсенал Лондон статистика Комо чемпионат Италии по футболу Серия A
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем