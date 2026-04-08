Арсенал – лучший в топ-5 лигах по среднему количеству пропущенных мячей
«Канониры» сыграли 26-й «сухой» матч в сезоне 2025/26
Лондонский Арсенал сыграл свой 26-й матч в сезоне 2025/26 без пропущенных мячей во всех турнирах.
Произошло это в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Спортинга (1:0).
Благодаря этому «канониры» теперь делят с Комо первое место в сезоне в топ-5 лигах по среднему количеству пропущенных мячей за матч (по 0.69).
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наименьшим средним количеством пропущенных мячей за матч в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 0.69 – Арсенал (36)
- 0.69 – Комо (25)
- 0.77 – Милан (27)
- 0.91 – Интер (41)
- 0.92 – Манчестер Сити (46)
- 0.94 – Лацио (32)
- 0.95 – Лион (40)
- 0.98 – Рома (41)
- 1.00 – Бавария (44)
- 1.00 – Ланс (32)
В скобках – количество пропущенных мячей в сезоне
Вспомним все матчи Арсенала без пропущенных мячей в сезоне 2025/26.
Матчи Арсенала без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах (26)
Лига чемпионов, Спортинг – Арсенал – 0:1
Лига чемпионов, Арсенал – Байер – 2:0
АПЛ, Арсенал – Эвертон – 2:0
АПЛ, Брайтон – Арсенал – 0:1
Кубок Англии, Арсенал – Уиган – 4:0
АПЛ, Арсенал – Сандерленд – 3:0
Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0
АПЛ, Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4
АПЛ, Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
АПЛ, Арсенал – Ливерпуль – 0:0
АПЛ, Эвертон – Арсенал – 0:1
Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3
АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0
Лига чемпионов, Славия – Арсенал – 0:3
АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2
Кубок английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0
АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 4:0
АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1
АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
Кубок английской лиги, Порт Вейл – Арсенал – 0:2
Лига чемпионов, Атлетик – Арсенал – 0:2
АПЛ, Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
АПЛ, Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0
АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
